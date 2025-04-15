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Потужна помста за Суми: ЗСУ влупили по ракетній бригаді, яка атакувала центр Сум

Ангеліна Підвисоцька
15 квітня 2025, 18:10
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Під українською атакою був пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади РФ.

Беспилотник, взрыв в РФ
ЗСУ вдарили по ППД 448-ї ракетної бригади РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото: Укрінформ

Що відомо:

  • РФ атакували Суми балістичними ракетами
  • ЗСУ завдали удару у відповідь по місцю дислокації ракетної бригади

Українські захисники вдарили по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади РФ у Курській області. Саме вони завдали ракетного удару по центру Сум у Вербну неділю. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України", - йдеться у повідомленні.

Після атаки було зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару поки уточнюються.

"Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату", - пише Генштаб ЗСУ.

Українські військові продовжать бити по важливих військових об'єктах окупантів до припинення збройної агресії РФ проти України.

Ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по центру Сум. В результаті цих атак загинуло 35 людей, ще 119 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атака була навмисною. Росіяни намагалися досягти максимальної кількості жертв серед мирних жителів у день великого релігійного свята для українців.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що удари були спрямовані на мирне населення. Особливо руйнівним став другий удар — ракета з осколковими елементами вибухнула в повітрі, щоб завдати ще більшої шкоди.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення та назвав цей напад жахливим. Серед загиблих — відома артистка Олена Когут та водій тролейбуса Микола Леон з пасажирами.

Також стало відомо, що 13-річний Кирило Ілляшенко під час ракетного обстрілу проявив героїзм, рятуючи пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим людям вибратися з палаючого транспорту.

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