Потужна помста за Суми: ЗСУ влупили по ракетній бригаді, яка атакувала центр Сум

Під українською атакою був пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади РФ.

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ЗСУ вдарили по ППД 448-ї ракетної бригади РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото: Укрінформ

Що відомо:

РФ атакували Суми балістичними ракетами

ЗСУ завдали удару у відповідь по місцю дислокації ракетної бригади

Українські захисники вдарили по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади РФ у Курській області. Саме вони завдали ракетного удару по центру Сум у Вербну неділю. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України", - йдеться у повідомленні.

Після атаки було зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару поки уточнюються.

"Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату", - пише Генштаб ЗСУ.

Українські військові продовжать бити по важливих військових об'єктах окупантів до припинення збройної агресії РФ проти України.

Ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по центру Сум. В результаті цих атак загинуло 35 людей, ще 119 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атака була навмисною. Росіяни намагалися досягти максимальної кількості жертв серед мирних жителів у день великого релігійного свята для українців.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що удари були спрямовані на мирне населення. Особливо руйнівним став другий удар — ракета з осколковими елементами вибухнула в повітрі, щоб завдати ще більшої шкоди.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення та назвав цей напад жахливим. Серед загиблих — відома артистка Олена Когут та водій тролейбуса Микола Леон з пасажирами.

Також стало відомо, що 13-річний Кирило Ілляшенко під час ракетного обстрілу проявив героїзм, рятуючи пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим людям вибратися з палаючого транспорту.

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