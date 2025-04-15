"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українців

Росіяни щомісяця ставлять у стрій приблизно 30 тисяч російських окупантів і накопичують до півмільйона боєприпасів. Це є великим ризиком для України.

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Світан назвав великий ризик для українців/ колаж: Главред, фото: 35 ОБРІП імені Михайла Остроградського, скрін

Основні тези Світана:

РФ почне літню кампанію 2025 року на фронті після весняних дощів, коли підсохне ґрунт

Росіяни щомісяця накопичують до 0,5 млн боєприпасів і ставлять у стрій 30 тисяч солдатів

Пауза у війні допоможе РФ накопичити ресурси і вдарити по Україні ще сильніше

Україні не можна погоджуватися на паузу у війні, адже країна-агресорка Росія в цей період часу лише накопичить сили, щоб вдарити по нашій державі ще сильніше.

Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що Росія ставить у стрій приблизно 30 тисяч загарбників на місяць, і 30 тисяч окупантів мінусують українські військові за цей час на лінії фронту. За його словами, приблизно такий самий баланс залишиться до кінця 2025 року.

"Однак у разі зупинки бойових дій картина буде інша. Росія щодня ставитиме в стрій по тисячі солдатів, вона і зараз стільки ставить, але в разі припинення вогню, ми не будемо їх мінусувати. Отже, до кінця 2025 року чисельний склад російської армії може збільшитися приблизно на 150-200 тисяч. А це вже буде серйозне збільшення, з такою кількістю нам буде складно впоратися", – сказав експерт.

Також він зазначив, що щодня росіяни виробляють у середньому 7 тисяч боєприпасів, ще 7 тисяч докуповують у Північній Кореї, тобто їхні запаси поповнюються приблизно на 15 тисяч боєприпасів на добу. Отже, за місяць вони накопичать до півмільйона боєприпасів. А до кінця року в них буде кілька мільйонів.

"Тому нам у жодному разі не можна зупиняти бойові дії і йти на цю авантюру, адже вона, врешті-решт, може нас поховати до кінця року. Якщо росіяни обрушать нам на голову все, що накопичать", – наголосив Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про можливість вторгнення Росії до країн НАТО і спрогнозував події на українському фронті у 2025 році:

Коли росіяни планують піти у новий наступ

Також Світан зазначив, що зараз і російські, і українські військові формують лінію зіткнення вздовж лінії кордону між Україною і Росією. Зараз формується новий фронт – північний, від Білорусі до Оскола, це 500-600 кілометрів. Цей фронт формуватиметься кілька місяців, може, навіть більше року – все залежатиме від можливостей, сказав експерт.

"Наголошую, це не широкомасштабні наступальні дії, а створення певної військової зони зіткнень. На якомусь етапі вона зупиниться, і далі фронт перейде в гарячу фазу по всій лінії кордону, але рухатися толком нікуди не буде, тому що для виконання оперативних завдань сил недостатньо ні з одного, ні з іншого боку: недостатньо особового складу, техніки, боєприпасів", – розповів він.

Світан зазначив, що основні зусилля, які росіяни докладатимуть під час літньої кампанії 2025 року, почнуться після весняних дощів, коли підсохне ґрунт. Окупанти можуть просуватися за тими самими напрямками, за якими вони тиснули минулого року і тиснуть зараз.

Під час нового наступу спершу загарбники можуть спробувати повністю захопити Луганську область, потім – Донецьку. Після цього можуть взятися за Запорізьку, якщо їх не вдасться зупинити.

"Фактично росіяни прописали програму своїх дій у конституції РФ, куди внесені Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим. Ось у такій послідовності вони й намагатимуться захопити наші території. Спочатку вони намагатимуться захопити Луганську область. Тому зараз Лиманський і Куп'янський напрямки – одні з найгарячіших. Потім росіяни візьмуться за Донецьку область, але там їм буде дуже важко, і за Запорізьку область. Усе це в найближчій перспективі – 1-2 роки. Далі, якщо ми не зупинимо і не відкинемо російські війська, вони намагатимуться переправлятися на правий берег Дніпра і добиватимуть там Запорізьку та Херсонську області. Але це буде вкрай складно для них, оскільки сил і засобів у них немає", – зазначив Світан.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію – генерал ЗСУ розкрив деталі. ЗСУ поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках, повідомив Сергій Наєв.

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до нової фази війни – ISW пояснило зміну тактики окупантів. Аналітики помітили повернення бронетехніки у штурми.

Нагадаємо, у Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Силами оборони України було уражено в/ч 35535 – ППД 448-ї ракетної бригади на Курщині.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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