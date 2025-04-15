Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українців

Альона Вороніна
15 квітня 2025, 16:29
384
Росіяни щомісяця ставлять у стрій приблизно 30 тисяч російських окупантів і накопичують до півмільйона боєприпасів. Це є великим ризиком для України.
Украинские военные, Роман Свитан
Світан назвав великий ризик для українців/ колаж: Главред, фото: 35 ОБРІП імені Михайла Остроградського, скрін

Основні тези Світана:

  • РФ почне літню кампанію 2025 року на фронті після весняних дощів, коли підсохне ґрунт
  • Росіяни щомісяця накопичують до 0,5 млн боєприпасів і ставлять у стрій 30 тисяч солдатів
  • Пауза у війні допоможе РФ накопичити ресурси і вдарити по Україні ще сильніше

Україні не можна погоджуватися на паузу у війні, адже країна-агресорка Росія в цей період часу лише накопичить сили, щоб вдарити по нашій державі ще сильніше.

Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що Росія ставить у стрій приблизно 30 тисяч загарбників на місяць, і 30 тисяч окупантів мінусують українські військові за цей час на лінії фронту. За його словами, приблизно такий самий баланс залишиться до кінця 2025 року.

"Однак у разі зупинки бойових дій картина буде інша. Росія щодня ставитиме в стрій по тисячі солдатів, вона і зараз стільки ставить, але в разі припинення вогню, ми не будемо їх мінусувати. Отже, до кінця 2025 року чисельний склад російської армії може збільшитися приблизно на 150-200 тисяч. А це вже буде серйозне збільшення, з такою кількістю нам буде складно впоратися", – сказав експерт.

Також він зазначив, що щодня росіяни виробляють у середньому 7 тисяч боєприпасів, ще 7 тисяч докуповують у Північній Кореї, тобто їхні запаси поповнюються приблизно на 15 тисяч боєприпасів на добу. Отже, за місяць вони накопичать до півмільйона боєприпасів. А до кінця року в них буде кілька мільйонів.

"Тому нам у жодному разі не можна зупиняти бойові дії і йти на цю авантюру, адже вона, врешті-решт, може нас поховати до кінця року. Якщо росіяни обрушать нам на голову все, що накопичать", – наголосив Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про можливість вторгнення Росії до країн НАТО і спрогнозував події на українському фронті у 2025 році:

Коли росіяни планують піти у новий наступ

Також Світан зазначив, що зараз і російські, і українські військові формують лінію зіткнення вздовж лінії кордону між Україною і Росією. Зараз формується новий фронт – північний, від Білорусі до Оскола, це 500-600 кілометрів. Цей фронт формуватиметься кілька місяців, може, навіть більше року – все залежатиме від можливостей, сказав експерт.

"Наголошую, це не широкомасштабні наступальні дії, а створення певної військової зони зіткнень. На якомусь етапі вона зупиниться, і далі фронт перейде в гарячу фазу по всій лінії кордону, але рухатися толком нікуди не буде, тому що для виконання оперативних завдань сил недостатньо ні з одного, ні з іншого боку: недостатньо особового складу, техніки, боєприпасів", – розповів він.

Світан зазначив, що основні зусилля, які росіяни докладатимуть під час літньої кампанії 2025 року, почнуться після весняних дощів, коли підсохне ґрунт. Окупанти можуть просуватися за тими самими напрямками, за якими вони тиснули минулого року і тиснуть зараз.

Під час нового наступу спершу загарбники можуть спробувати повністю захопити Луганську область, потім – Донецьку. Після цього можуть взятися за Запорізьку, якщо їх не вдасться зупинити.

"Фактично росіяни прописали програму своїх дій у конституції РФ, куди внесені Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим. Ось у такій послідовності вони й намагатимуться захопити наші території. Спочатку вони намагатимуться захопити Луганську область. Тому зараз Лиманський і Куп'янський напрямки – одні з найгарячіших. Потім росіяни візьмуться за Донецьку область, але там їм буде дуже важко, і за Запорізьку область. Усе це в найближчій перспективі – 1-2 роки. Далі, якщо ми не зупинимо і не відкинемо російські війська, вони намагатимуться переправлятися на правий берег Дніпра і добиватимуть там Запорізьку та Херсонську області. Але це буде вкрай складно для них, оскільки сил і засобів у них немає", – зазначив Світан.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію – генерал ЗСУ розкрив деталі. ЗСУ поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках, повідомив Сергій Наєв.

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до нової фази війни – ISW пояснило зміну тактики окупантів. Аналітики помітили повернення бронетехніки у штурми.

Нагадаємо, у Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Силами оборони України було уражено в/ч 35535 – ППД 448-ї ракетної бригади на Курщині.

Читайте також:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Надінь мені хрестик": як жінка з дитиною врятувалась із палаючого автобуса в Сумах

"Надінь мені хрестик": як жінка з дитиною врятувалась із палаючого автобуса в Сумах

17:24Україна
Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів Віткоффу

Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів Віткоффу

17:23Війна
"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українців

"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українців

16:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосіб

Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосіб

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знає

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знає

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

Останні новини

17:24

"Надінь мені хрестик": як жінка з дитиною врятувалась із палаючого автобуса в Сумах

17:23

Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів ВіткоффуВідео

17:20

Помідори і полуниця будуть смачнішими, якщо їх підживлювати 2 натуральними продуктами

17:19

Гарно та швидко: цікаві ідеї, як прикрасити паску на ВеликденьВідео

17:16

"Рушать через 3-4 роки": Світан попередив про підготовку РФ до нового вторгненняВідео

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
17:15

Експерт попередив українців, що зараз краще: купити чи продати євро

17:13

"З новими бабами": колишній чоловік Ані Лорак спантеличив поведінкою нової пасії

16:46

В Україні ввели нові штрафи для роботодавців - кого і за що каратимуть

16:43

"Як відчуваємо, так і робимо": Коляденко заговорив про весілля

Реклама
16:30

Новий рецепт весняного салату, який затьмарить будь-яку страву: візьміть лише 4 інгредієнти

16:29

"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українцівВідео

16:27

Нардепка попередила, кого з українців оштрафують за торгівлю в інтернеті

16:17

Реванш Усик – Дюбуа наближається: названа дата поєдинку

16:17

Лише одна звичка водіїв може знизити вартість авто: яка причина

15:37

"Російська армія почне сипатись": Кремлю поставили дедлайн щодо війни в УкраїніВідео

15:37

США зірвали заяву G-7 із засудженням удару по Сумах через "діалог" з РФ - ЗМІ

15:30

ВРУ підтримала законопроєкт щодо обмеження виплат працюючим пенсіонерам: деталі

15:28

КНДР відправила Росії майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами: деталі від Newsweek

15:27

Що означає біло-зелений дорожній знак з велосипедом: водіям варто знати

15:20

"Відповідь" за Суми: у Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області

Реклама
15:07

Росія готується до нової фази війни: ISW пояснило зміну тактики окупантів

15:02

В Україні заблокували понад 550 піратських і проросійських сайтів — звіт Ініціативи "Чисте небо"

14:49

Гривня зміцнилася: аналітики попередили, що буде з курсами валют в Україні

14:39

Чи можна обрізати кутикулу на нігтях: експерт здивував відповіддю

14:27

Радониця та батьківські суботи: дати усіх поминальних днів у 2025 році

14:23

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до мами - Пугачова красномовно відповіла

14:18

"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

14:12

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

14:09

Українців можуть оштрафувати на більш як 50 тисяч гривень: кого чекає покарання

14:06

Чи може вчитель не дати номер батькам: що дозволено педагогам за законом

14:00

ROG Strix SCAR: стартувала нова ера ігрових ноутбуків новини компанії

13:47

Кілька секунд і готово: як позбутися жахливого запаху з раковини

13:36

Потап засвітився в сусідній з Україною країні та показав своє нове захоплення

13:35

Кокетлива Пугачова публічно зізналася Галкіну в коханні - що сталося

13:28

Мешканцям українського міста виплатять 10 тисяч гривень: як отримати допомогу

13:14

Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію: генерал ЗСУ розкрив деталі

12:59

Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ

12:47

Китайський гороскоп на завтра 16 квітня: Тиграм - гнів, Свиням - сварки

12:40

Росія обурена: українки бойкотували церемонію нагородження з росіянками

12:32

Одній категорії військових скоротили базову підготовку: кого це стосується

Реклама
12:30

Як прибрати товстий шар накипу в каструлі: простий і хороший спосіб

12:24

Із фінансами на "ти": 4 знаки зодіаку, які дуже піклуються про гроші

12:23

РФ іде на штурм із новими резервами: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

12:20

Обвал цін на ринку: популярний продукт великоднього кошика здешевшав

12:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Овнам - новина, Тельцям - щастя, Близнюкам - прибутокВідео

11:48

Металургія залишається одним із китів українського експорту, ринок чекає на наш метал — Роман Анзін

11:34

"Ми не здобули головного": Залужний пояснив, чому Україна продовжує воювати

11:15

"Абсурдно": Венс відповів Зеленському на звинувачення у виправданні РФ

11:07

Трампа схиляють змінити підхід до Москви: у WSJ з'ясували, про що йдеться

10:48

Плюс тисяча до комуналки: кому з українців доведеться платити більше і за що

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти