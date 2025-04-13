'Десятки загиблих та поранених': Зеленський назвав нові деталі удару по Сумах

Внаслідок удару РФ по Сумах попередньо відомо про 21 загиблого, Зеленський закликав світ реагувати на дії Росії, яка свідомо продовжує терор.

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РФ атакувала Суми у Вербну неділю, коли люди прямували до церков / Колаж Главред, фото: УНІАН, Сумська міська рада

Коротко:

Внаслідок удару РФ по центру Сум відомо про десятки загиблих та поранених

Зеленський закликав світ реагувати на територистичні дії РФ

Епіцентром удару сталв регіональний Центру захисту прав людини

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Сумах і повідомив про десятки загиблих цивільних. Відповідне звернення він опублікував у своєму Telegram.

Президент Зеленський назвав удар російською балістикою по Сумах жахливим. За його словами, ракети влучили у звичайну міську вулицю: постраждали житлові будинки, освітні заклади, автомобілі. І це сталося у Вербну неділю, коли люди прямували до церков, на свято Входу Господнього в Єрусалим.

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"За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", - сказав президент.

Він підкреслив, що світ має жорстко відреагувати на такі дії - Сполучені Штати, країни Європи та всі, хто прагне припинення війни й смертей.

Зеленський наголосив, що Росія свідомо продовжує терор і затягує конфлікт. Без рішучого тиску миру не досягти, адже слова ще ніколи не зупиняли ракети й авіабомби. Потрібна відповідь, гідна терористичних дій Кремля.

Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну й допомагає захищати життя.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Сумах оперативно організовано рятувальні та ліквідаційні роботи після ракетного удару.

За його словами, російська балістична ракета влучила просто в центр міста в момент, коли на вулицях перебувало багато людей.

"Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято", - наголосив Клименко.

На місце трагедії з перших хвилин прибули рятувальники та поліція. За попередніми даними, загинула 21 людина, ще щонайменше 20 отримали поранення. Люди постраждали на вулицях, у транспорті, автівках та власних оселях.

"Поліція обмежила доступ до зони ураження. Прохання дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати. Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених. Розгортаємо штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими", - повідомив глава МВС.

Клименко також зазначив, що на місцях працюють слідчі й криміналісти, які фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину Росії проти мирного населення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram, що під час ракетного удару Росії по Сумах було повністю знищено будівлю регіонального Центру захисту прав людини — Представництво Омбудсмана.

Внаслідок атаки загинуло й постраждало багато людей, кількість жертв уточнюється. За словами Лубінця, це свідчить про цинізм найвищого рівня — навмисний удар по мирному населенню у вихідний день, коли люди найбільш вразливі. Він висловив співчуття родинам загиблих і вшанував пам’ять жертв трагедії.

"Нещодавно Кривий Ріг. Тепер — Суми. Це вже не випадковість. Це тактика терору Росії. Світ не має права мовчати. Найкраща реакція — це термінові дії!", - резюмував Лубінець.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України, випустивши загалом 88 ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити 56 ворожих дронів, ще 24 імітатори не досягли своїх цілей і були втрачено противником.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія продовжує вдосконалювати тактику застосування дронів-камікадзе типу "Шахед" у своїх атаках на українську інфраструктуру.

Водночас, за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Кремль активно нарощує свій арсенал озброєнь, зокрема ракетний, готуючись не лише до продовження обстрілів України, але й до потенційної ескалації протистояння із західними країнами. Він наголосив, що Росія вже має значний запас ракет, і цей резерв постійно поповнюється.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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