Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі

Анна Ярославська
15 квітня 2025, 06:55
129
Ворог досяг локальних успіхів у районі Гуєвого та Роздольного.
Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі
Окупанти просунулася в Курській та Донецькій областях / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

  • РФ досягла успіхів у районі населеного пункту Гуєве
  • Окупанти просунулися поблизу Роздольного

Армія РФ просунулася в Донецькій області та в Курській областях. Свіжі карти в ніч на 15 квітня опублікував аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту.

відео дня

За останніми даними, ворог досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєво Курської області РФ, де Сили оборони України змушені були відступити під тиском ворога.

Гуево на карті
Гуєво на карті / deepstatemap

Також зафіксовано просування російських військ поблизу Роздольного на Новопавлівському напрямку Донецької області.

Роздольне на карті
Роздольне на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, 15 лютого в DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються вийти до околиць Шевченка біля Великої Новосілки в Донецькій області. Упродовж останніх днів спостерігається досить висока активність противника на цій ділянці фронту. Крім того, росіяни масово застосовують техніку для проведення штурмів.

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що російські окупанти планують зайти в Дніпропетровську область до "символічної дати" - 9 травня.

Також армія Путіна прагне повністю витіснити ЗСУ із зайнятих позицій у Курській області до 9 травня. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України DeepState Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

07:37Світ
Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі

Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі

06:55Фронт
За 5 км від Дніпропетровської області: ворог активізувався на важливому напрямку

За 5 км від Дніпропетровської області: ворог активізувався на важливому напрямку

01:33Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 15 квітня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на сьогодні 15 квітня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - гарні новини

Час настав: 5 знаків зодіаку, які розбагатіють до початку літа

Час настав: 5 знаків зодіаку, які розбагатіють до початку літа

"Вона набагато гірша": подруга Тіни Кароль публічно висловилася про неї

"Вона набагато гірша": подруга Тіни Кароль публічно висловилася про неї

Карта Deep State онлайн за 14 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Останні новини

08:10

Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

08:10

Трамп таки стане посміховиськомПогляд

07:37

У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише люди з розумом детектива вгадають за 5 секунд

06:10

Війна наближається до ЄвропиПогляд

Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталіАрмія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі
06:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із хлопчиком, який грає, за 15 сек

05:46

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

05:20

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

04:35

Від понеділка до неділі – як утворилися назви днів тижня: відповідь вчителькиВідео

Реклама
04:02

Зцілить душу і наповнить любов'ю: дуже сильна молитва на Великдень

03:47

Як раніше називали картоплю: історик зробив нове відкриття про її другу назвуВідео

03:10

Хитрий пазл на уважність: потрібно знайти кішку в зграї кажанів за 5 секунд

02:32

Дружина Позитива проговорилася, кого бачить хрещеним їхньої новонародженої доні

02:30

Чи є загроза оточення Сум: генерал ЗСУ назвав головну умову штурму РФ

01:57

Чи можна викидати сміття після заходу сонця: священник остаточно відповів

01:33

За 5 км від Дніпропетровської області: ворог активізувався на важливому напрямку

01:30

"Де та межа?": Марічка Падалко назвала трьох зірок, яких не покличе на інтерв'ю

00:45

Причина у Трампі: ЗМІ дізналися, чому Путін затягує переговори

00:07

"Моєї ініціативи не було" : голова Сумської ОВА відреагував на звинувачення

14 квітня, понеділок
23:44

Після ракетного удару по Сумах: Трамп відповів, чи покарає Путіна новими санкціями

Реклама
23:39

Мерц, пообіцявши дати Україні Taurus, приїде до Києва - Welt

23:18

Не втрималася на ногах: Кеті Перрі здивувала своєю поведінкою після польоту в космос

22:52

Дедлайн до 9 травня: ворог хоче зайти до нового регіону України

22:35

Загадка для багатьох: чому нові автомобілі більше не мають важеля ручника

22:04

Нові деталі удару по Сумах та закиди Трампа: головні новини України (дайджест)

22:02

Кохання витає в повітрі: подруга "засвітила" пристрасний поцілунок Кацуріної та Дантеса

22:01

Україна може частково залишитися без популярних фруктів: у чому причина

21:58

Російська актриса двічі штрикнула ножем свого коханця: їй "світить" 10 років

21:25

Суми знову під атакою балістики, є приліт - що відомо про наслідки удару

21:02

Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомоВідео

20:57

ЄС презентує детальний план щодо відмови від нафти і газу з РФ

20:44

Росіян готують до продовження війни: Зеленський розкрив цинічний задум Кремля

20:01

"Щоб Надя стала мамою": Позитив возз'єднався з Надею Дорофєєвою на сцені

19:56

15 квітня - вівторок Страсного тижня: що можна і не можна робити

19:53

Військовополонені громадяни Китаю розповіли, як потрапили на війну проти України

19:25

В Україні змінили штрафи за порушення військового обліку - що передбачає закон

19:10

Як Путін буквально насміхається в обличчя Дональду ТрампуПогляд

19:05

Бізнес звинувачує Міндовкілля у корупції на ринку обробки відходів, - ЗМІ

19:02

У ворога дедлайн: РФ хоче витіснити ЗСУ з Курської області до "символічної дати"

18:57

Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосібВідео

Реклама
18:47

"Ескалації війни": Угорщина проти військових місій в Україні

18:26

Загроза прориву оборони на Запоріжжі: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

18:12

Влада змінила умови субсидій для переселенців: про що йдеться

18:08

До 51 тисячі гривень і 10 років без прав: за що можуть оштрафувати водіїв

17:58

Чи законно позбавити мандату депутата, який втік за кордон? Думка юристаПогляд

17:52

Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку війни і розкрив деталі

17:46

Євро б'є рекорди: вперше в Україні євровалюта коштує понад 47 грн

17:37

Україна готує альтернативу параду Путіна у Москві 9 травня - що передбачається

17:37

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:31

2 варіанти, як легко зробити глазур на паски: не буде обсипатися і липнути до рукВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти