Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі

Коротко:
- РФ досягла успіхів у районі населеного пункту Гуєве
- Окупанти просунулися поблизу Роздольного
Армія РФ просунулася в Донецькій області та в Курській областях. Свіжі карти в ніч на 15 квітня опублікував аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту.
За останніми даними, ворог досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєво Курської області РФ, де Сили оборони України змушені були відступити під тиском ворога.
Також зафіксовано просування російських військ поблизу Роздольного на Новопавлівському напрямку Донецької області.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, 15 лютого в DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються вийти до околиць Шевченка біля Великої Новосілки в Донецькій області. Упродовж останніх днів спостерігається досить висока активність противника на цій ділянці фронту. Крім того, росіяни масово застосовують техніку для проведення штурмів.
Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що російські окупанти планують зайти в Дніпропетровську область до "символічної дати" - 9 травня.
Також армія Путіна прагне повністю витіснити ЗСУ із зайнятих позицій у Курській області до 9 травня. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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