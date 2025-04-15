КНДР відправила Росії майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами: деталі від Newsweek

Аналітики пояснили, як це вплине на війну Росії проти України.

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КНДР відправила Росії майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами/ колаж Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

Кім Чен Ин надав Путіну майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами

Ці поставки здійснювалися від серпня 2023-го до березня 2025-го року

Такий потік зброї може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь окупантів

Північна Корея упродовж 18 місяців відправила країні-агресорці Росії понад 15 800 контейнерів із боєприпасами.

КНДР стала критично важливим постачальником для Росії у її війні проти України. Про це повідомляє Newsweek, аналізуючи супутникові знімки.

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Аналітики таким чином ідентифікували щонайменше 64 поставки з Північної Кореї до РФ від серпня 2023 року до березня 2025-го.

За допомогою цих постачань російська окупаційна армія отримала приблизно від 4,2 до 5,8 млн боєприпасів.

Північнокорейські боєприпаси транспортувалися до РФ за допомогою чотирьох вантажних суден під російським прапором – "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

"Північнокорейський потік боєприпасів дає змогу Росії зберігати наступальний імпульс. Він підриває ефективність західної військової допомоги Україні", – зазначається у звіті.

Аналітики вважають, що якщо залишити поза увагою цей потік зброї з КНДР до Росії, то він може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь російських окупантів, а це у свою чергу створить ще ширші ризики безпеці як у Європі, так і в Східній Азії.

Як Північна Корея допомагає Росії у війні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула. Північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.

Також раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні. Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою".

Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії та поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.

Також раніше повідомлялося, що РФ все більше спирається на підтримку 2 країн – в ISW описали небезпеку для України. Дві країни постачають росіянам зброю для війни проти України.

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