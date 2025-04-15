КНДР відправила Росії майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами: деталі від Newsweek

Коротко:
- Кім Чен Ин надав Путіну майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами
- Ці поставки здійснювалися від серпня 2023-го до березня 2025-го року
- Такий потік зброї може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь окупантів
Північна Корея упродовж 18 місяців відправила країні-агресорці Росії понад 15 800 контейнерів із боєприпасами.
КНДР стала критично важливим постачальником для Росії у її війні проти України. Про це повідомляє Newsweek, аналізуючи супутникові знімки.
Аналітики таким чином ідентифікували щонайменше 64 поставки з Північної Кореї до РФ від серпня 2023 року до березня 2025-го.
За допомогою цих постачань російська окупаційна армія отримала приблизно від 4,2 до 5,8 млн боєприпасів.
Північнокорейські боєприпаси транспортувалися до РФ за допомогою чотирьох вантажних суден під російським прапором – "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".
"Північнокорейський потік боєприпасів дає змогу Росії зберігати наступальний імпульс. Він підриває ефективність західної військової допомоги Україні", – зазначається у звіті.
Аналітики вважають, що якщо залишити поза увагою цей потік зброї з КНДР до Росії, то він може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь російських окупантів, а це у свою чергу створить ще ширші ризики безпеці як у Європі, так і в Східній Азії.
Як Північна Корея допомагає Росії у війні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула. Північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.
Також раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні. Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою".
Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії та поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.
Також раніше повідомлялося, що РФ все більше спирається на підтримку 2 країн – в ISW описали небезпеку для України. Дві країни постачають росіянам зброю для війни проти України.
Читайте також:
- Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ
- Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ
- "Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет
Що таке Newsweek?
Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред