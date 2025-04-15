Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Одній категорії військових скоротили базову підготовку: кого це стосується

Руслана Заклінська
15 квітня 2025, 12:32
144
Нововведення стосуються як новобранців, так і тих, хто проходив БЗВП раніше.
Одній категорії військових скоротили базову підготовку: кого це стосується
Категорії військових зменшили термін БЗВП / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Головне:

  • Генштаб скоротив базову підготовку для обмежено придатних

  • З 1 травня підготовка триватиме 1 місяць замість 45 діб

    відео дня

  • Формуватимуть окремі навчальні підрозділи та знизять рівень фізичних навантажень

В Україні оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). Навантаження на військовослужбовців, які належать до категорії "обмежено придатних", зменшили. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, посилаючись на ухвалене рішення Головнокомандувача ЗСУ.

Зміни передбачають зменшення навантаження на військовослужбовців, які служать у частинах забезпечення, підрозділах зв'язку та охорони, логістики, медичних підрозділах, а також у ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах і навчальних центрах.

З 1 травня військовослужбовці проходитимуть БЗВП за новою програмою, яка включає:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
  • зниження рівня фізичних навантажень;
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

"Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу в тих частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії", - зазначили у Генштабі.

Нововведення торкнуться не лише новопризваних, а й тих, хто проходив БЗВП раніше або з різних причин повторно. Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності та доукомплектування підрозділів забезпечення з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в України - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який дозволяє військовозобов'язаним добровільно сплатити 50% штрафу від ТЦК — тобто 8500 грн замість 17 000 грн — протягом 10 днів після притягнення до відповідальності. Для цього потрібно подати заяву до ТЦК особисто або через електронний кабінет у "Резерв+".

Потреба у мобілізації в Україні залежатиме від масштабів наступу росіян, заявив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, мобілізація має компенсувати втрати та поповнювати резерви.

Крім цього, Кабмін 4 квітня 2025 року схвалив зміни до законодавства про мобілізацію, що стосуються студентів і викладачів. Відстрочку збережуть лише ті, хто навчається вперше і за денною або дуальною формою, а також викладачі, що працюють на 0,75 ставки і більше.

Читайте також:

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан

14:20Інтерв'ю
"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

14:18Україна
Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

14:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосіб

Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосіб

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знає

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знає

Останні новини

14:20

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан

14:18

"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

14:12

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

14:09

Українців можуть оштрафувати на більш як 50 тисяч гривень: кого чекає покарання

14:06

Чи може вчитель не дати номер батькам: що дозволено педагогам за законом

Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталіАрмія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі
14:00

ROG Strix SCAR: стартувала нова ера ігрових ноутбуків новини компанії

13:47

Кілька секунд і готово: як позбутися жахливого запаху з раковини

13:36

Потап засвітився в сусідній з Україною країні та показав своє нове захоплення

13:35

Кокетлива Пугачова публічно зізналася Галкіну в коханні - що сталося

Реклама
13:28

Мешканцям українського міста виплатять 10 тисяч гривень: як отримати допомогу

13:14

Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію: генерал ЗСУ розкрив деталі

12:59

Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ

12:47

Китайський гороскоп на завтра 16 квітня: Тиграм - гнів, Свиням - сварки

12:40

Росія обурена: українки бойкотували церемонію нагородження з росіянками

12:32

Одній категорії військових скоротили базову підготовку: кого це стосується

12:30

Як прибрати товстий шар накипу в каструлі: простий і хороший спосіб

12:24

Із фінансами на "ти": 4 знаки зодіаку, які дуже піклуються про гроші

12:23

РФ іде на штурм із новими резервами: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

12:20

Обвал цін на ринку: популярний продукт великоднього кошика здешевшав

12:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Овнам - новина, Тельцям - щастя, Близнюкам - прибутокВідео

Реклама
11:48

Металургія залишається одним із китів українського експорту, ринок чекає на наш метал — Роман Анзін

11:34

"Ми не здобули головного": Залужний пояснив, чому Україна продовжує воювати

11:15

"Абсурдно": Венс відповів Зеленському на звинувачення у виправданні РФ

11:07

Трампа схиляють змінити підхід до Москви: у WSJ з'ясували, про що йдеться

10:48

Плюс тисяча до комуналки: кому з українців доведеться платити більше і за що

10:18

Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки"

10:15

Ціни різко злетіли: популярні весняні овочі подорожчали перед Великоднем

09:28

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з ПутінимВідео

09:22

"Кожен день": фаворитка путініста Кіркорова висловилася про роман із ним

09:17

В Україні скоротили літні канікули: на скільки подовжили навчальний рік

09:16

РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

08:54

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Будемо насолоджуватися: синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні

08:18

Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронівВідео

08:10

Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

08:10

Трамп таки стане посміховиськомПогляд

07:37

У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише люди з розумом детектива вгадають за 5 секунд

06:10

Війна наближається до ЄвропиПогляд

06:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із хлопчиком, який грає, за 15 сек

Реклама
05:46

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

05:20

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

04:35

Від понеділка до неділі – як утворилися назви днів тижня: відповідь вчителькиВідео

04:02

Зцілить душу і наповнить любов'ю: дуже сильна молитва на Великдень

03:47

Як раніше називали картоплю: історик зробив нове відкриття про її другу назвуВідео

03:10

Хитрий пазл на уважність: потрібно знайти кішку в зграї кажанів за 5 секунд

02:32

Дружина Позитива проговорилася, кого бачить хрещеним їхньої новонародженої доні

02:30

Чи є загроза оточення Сум: генерал ЗСУ назвав головну умову штурму РФ

01:57

Чи можна викидати сміття після заходу сонця: священник остаточно відповів

01:33

За 5 км від Дніпропетровської області: ворог активізувався на важливому напрямку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти