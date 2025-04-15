Одній категорії військових скоротили базову підготовку: кого це стосується

Нововведення стосуються як новобранців, так і тих, хто проходив БЗВП раніше.

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Категорії військових зменшили термін БЗВП / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

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Генштаб скоротив базову підготовку для обмежено придатних

З 1 травня підготовка триватиме 1 місяць замість 45 діб відео дня

Формуватимуть окремі навчальні підрозділи та знизять рівень фізичних навантажень

В Україні оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). Навантаження на військовослужбовців, які належать до категорії "обмежено придатних", зменшили. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, посилаючись на ухвалене рішення Головнокомандувача ЗСУ.

Зміни передбачають зменшення навантаження на військовослужбовців, які служать у частинах забезпечення, підрозділах зв'язку та охорони, логістики, медичних підрозділах, а також у ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах і навчальних центрах.

З 1 травня військовослужбовці проходитимуть БЗВП за новою програмою, яка включає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

"Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу в тих частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії", - зазначили у Генштабі.

Нововведення торкнуться не лише новопризваних, а й тих, хто проходив БЗВП раніше або з різних причин повторно. Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності та доукомплектування підрозділів забезпечення з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в України - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який дозволяє військовозобов'язаним добровільно сплатити 50% штрафу від ТЦК — тобто 8500 грн замість 17 000 грн — протягом 10 днів після притягнення до відповідальності. Для цього потрібно подати заяву до ТЦК особисто або через електронний кабінет у "Резерв+".

Потреба у мобілізації в Україні залежатиме від масштабів наступу росіян, заявив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, мобілізація має компенсувати втрати та поповнювати резерви.

Крім цього, Кабмін 4 квітня 2025 року схвалив зміни до законодавства про мобілізацію, що стосуються студентів і викладачів. Відстрочку збережуть лише ті, хто навчається вперше і за денною або дуальною формою, а також викладачі, що працюють на 0,75 ставки і більше.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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