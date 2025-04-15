'Абсурдно': Венс відповів Зеленському на звинувачення у виправданні РФ

За словами Венса, риторика, озвучена Зеленським, "безумовно не приносить користі".

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Джей Ді Венс оцінив слова Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

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Венс каже, що риторика Зеленського "безумовно не приносить користі"

Венс критикував Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну

Припущення президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон стає на бік Москви є "абсурдним", заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

В інтерв'ю UnHerd він нагадав про те, що критикував Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну з лютого 2022 року.

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"Я також намагався застосувати стратегічне визнання того, що якщо ви хочете покласти край конфлікту, ви маєте спробувати зрозуміти, де і росіяни, і українці бачать свої стратегічні цілі", - переконаний віцепрезидент США.

Водночас він переконаний у тому, що така позиція не означає, що "ви морально підтримуєте справу Росії або що ви підтримуєте повномасштабне вторгнення".

За словами Венса, риторика, озвучена Зеленським, "безумовно не приносить користі".

"Але ви маєте спробувати зрозуміти, якими є їхні стратегічні червоні лінії, так само, як ви маєте спробувати зрозуміти, що українці намагаються отримати від конфлікту... По-моєму, доволі абсурдно, що Зеленський дорікає американському уряду, який фактично підтримує його країну і військові зусилля, в тому, що ми нібито на боці Росії", - додав він.

Скандал в Овальному кабінеті - що відомо

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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