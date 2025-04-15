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Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

Альона Вороніна
15 квітня 2025, 14:12
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У кількох областях буде короткочасне похолодання, а в низці областей і в столиці України очікуються дощ і рвучкий вітер.
Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ
Погода в Україні - похолодання накриє кілька областей/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 16 квітня
  • У яких областях буде короткочасне похолодання
  • Де буде йти дощ

Погода в Україні у середу, 16 квітня, буде загалом теплою. У більшості областей впродовж дня очікується +18…+23 градуси.

Проте в цей день у північних областях (окрім Сумщини) очікується короткочасне похолодання. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині вдень буде не вище +12…+17 градусів. Прохолодніше повітря також досягне частини Черкащини.

"Проте повторю, буде загалом тЕпло, а ось це локальне завтрашнє похолодання – тимчасове", – наголосила синоптикиня.

Водночас вона попередила про сильний вітер в західних, північних та частині центральних областей. Діденко зазначила, що вітер у цих областях може доходити до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. На півдні та сході вітер буде стриманішим, помірним.

"Дощі пройдуть найближчої ночі у західних областях, а вдень очікуються на півночі та на Черкащині. На решті території України – сухо та сонячно", – розповіла Діденко.

Погода в Украине 16 апреля
Погода в Україні 16 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 16 квітня

У Києві в середу також очікується короткочасне похолодання. Температура повітря максимально досягатиме рівня +12…+14 градусів

Вдень у столиці України пройде дощ, який супроводжуватиметься сильним рвучким вітром.

"Надалі в Україні переважатиме тепла комфортна погода. На Великдень повсюди буде сонячно, маловітряно з температурою повітря +20…+24 градуси", – додала Діденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі і грози накриють кілька областей на Великдень – стало відомо, де буде сильна негода. Погода в Україні у тиждень перед Великоднем ставатиме все теплішою. Проте на саме свято Воскресіння Хрестового у кількох областях буде сильна негода.

Також раніше повідомлялося, що синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні. Поле високого атмосферного тиску забезпечить в Україні суху погоду без опадів.

Нагадаємо, Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки". Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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