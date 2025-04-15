Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

Погода в Ужгороді буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +22 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 квітня

Де температура повітря підвищиться до +21 градус

Де синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 16 квітня буде достатньо теплою, але у багатьох областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 квітня температура повітря підвищиться до +18...+23 градусів. Однак у північних областях буде короткочасне похолодання. Прохолодно буде і на Черкащині. Похолодання буде тимчасовим. У багатьох областях будуть сильні пориви вітру - до 20 м/с.

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Найближчої ночі у західних та північних областях будуть дощі. Надалі переважатиме тепла комфортна погода. На Великдень буде сонячно та тепло. Температура повітря підвищиться до +24 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: ventusky

Погода 16 квітня

В Україні 16 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, більшості північних та центральних областей. Вранці та вночі буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла, на сході та південному сході країни 2-7° тепла, вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +22

За даними meteoprog, 16 квітня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+22 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: meteoprog

Погода 16 квітня у Києві

У Києві 16 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі і грози накриють кілька областей на Великдень – стало відомо, де буде сильна негода. Погода в Україні у тиждень перед Великоднем ставатиме все теплішою. Проте на саме свято Воскресіння Хрестового у кількох областях буде сильна негода.

Також раніше повідомлялося, що синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні. Поле високого атмосферного тиску забезпечить в Україні суху погоду без опадів.

Нагадаємо, Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки". Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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