'Прильоти' у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

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- ЗСУ збили 26 ворожих БпЛА минулої ночі
- Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23
Сили оборони України збили 26 ворожих БпЛА минулої ночі, 19 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 15 квітня (з 19.30 14 квітня) противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" / KN-23 та 52-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерове, Приморсько-Ахтарськ", - ідеться в повідомленні в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що станом на 12.00 підтверджено ураження 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 19 ворожих безпілотників-імітаторів - локально втрачено (без негативних наслідків).
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумська та Донецька області.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ворог атакував Київ 30 дронами. У ніч на 13 квітня країна-агресор Росія атакувала Україну безпілотниками. Лише на Київ та його околиці летіло 30 ворожих дронів.
Напередодні російські окупанти вдарили по Україні дронами. Основна атака була спрямована на Київ і Харків. У Києві внаслідок удару спалахнули пожежі у двох районах.
Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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