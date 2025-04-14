Як завершиться війна і чи будуть переговори: Зеленський озвучив свій прогноз

Головні тези:
- У Путіна немає шансів на повну окупацію України
- Київ не визнає окуповані території російськими
- Переговори відбуватимуться в різних форматах
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе окупувати всю Україну. При цьому в України немає сил, щоб деокупувати всі захоплені росіянами території. Про це глава держави сказав в інтерв'ю програмі 60 minutes на американському каналі CBS.
"Усе повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом. Безумовно, не хочеться втрачати людей", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що повернути людей неможливо. Це незворотні втрати, цю кількість військових і цивільних, дітей і дорослих у будь-якому форматі завершення війни Росії ніхто не пробачить.
За словами президента, переговори, безумовно, вони будуть - "і тристоронні, і двосторонні, різні формати будуть".
"Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни. Тому що Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все", - наголосив глава держави.
Зеленський додав, що Україна не визнає окуповані території російськими.
Президент упевнений, що Україна поверне свої землі, хоча коли і як це станеться, сьогодні складно сказати.
Також він пояснив, що для України означає справедливий мир. На його думку, вбивці мають відповіли за скоєне, і це буде найскладнішим викликом.
Про що ще говорив Зеленський
Як писав Главред, Зеленський заявив, що зараз на карту поставлено безпеку всього світу, є ризик світової війни. За його словами, повномасштабна війна з Росією може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не виступить рішуче проти подальшого військового просування РФ.
Також було названо втрати України у війні. Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що джерело відповідної інформації про втрати ЗСУ в сюжеті не зазначено.
Крім того, президент заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план.
"Приходьте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін", - звернувся президент України до свого американського колеги.
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