У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

Демократи хочуть чинити тиск на адміністрацію Трампа, щоб вона зайняла чіткішу позицію на боці Києва.

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У США пропонують підтримати Україну та запровадити санкції проти Росії / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Демократи підготували проєкт закону про підтримку України

Проти РФ можуть посилити санкції

Документ ще офіційно не оприлюднено

Представники Демократичної партії в Конгресі США представили законопроєкт, покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Документ ще не опублікований публічно, пише Reuters.

Провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників конгресмен Грег Мікс презентував законопроєкт, який передбачає багаторівневу допомогу Україні: від фінансування потреб безпеки та післявоєнного відновлення до посилених санкцій проти РФ.

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Згідно з проектом, у першому розділі підтверджується підтримка України та НАТО, а також пропонується створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий розділ стосується безпекової допомоги, зокрема прямих кредитів і військового фінансування.

У третьому йдеться про суворі санкції та експортний контроль, які мають торкнутися російських банків, енергетичної та гірничодобувної галузей, а також чиновників РФ.

За словами поінформованих джерел агентства, це - чергова спроба чинити тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб вона зайняла чіткішу позицію на боці Києва.

"Такі дії в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців з обох партій долею України, оскільки президент-республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирительну позицію щодо Москви з моменту початку свого другого терміну 20 січня", - йдеться у повідомленні.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав Главред, після ракетного удару РФ по Сумах журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи запровадить він нові санкції проти Росії. Американський лідер відповів, що РФ і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.

"Я вже маю обмеження проти Росії. Я їх вводив", - сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп продовжив дію санкцій проти Росії на один рік. Йдеться про пакет санкцій, запроваджений попереднім президентом США Джо Байденом 2021 року.

У Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною. Про це заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

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