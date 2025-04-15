У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

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- Демократи підготували проєкт закону про підтримку України
- Проти РФ можуть посилити санкції
- Документ ще офіційно не оприлюднено
Представники Демократичної партії в Конгресі США представили законопроєкт, покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Документ ще не опублікований публічно, пише Reuters.
Провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників конгресмен Грег Мікс презентував законопроєкт, який передбачає багаторівневу допомогу Україні: від фінансування потреб безпеки та післявоєнного відновлення до посилених санкцій проти РФ.
Згідно з проектом, у першому розділі підтверджується підтримка України та НАТО, а також пропонується створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.
Другий розділ стосується безпекової допомоги, зокрема прямих кредитів і військового фінансування.
У третьому йдеться про суворі санкції та експортний контроль, які мають торкнутися російських банків, енергетичної та гірничодобувної галузей, а також чиновників РФ.
За словами поінформованих джерел агентства, це - чергова спроба чинити тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб вона зайняла чіткішу позицію на боці Києва.
"Такі дії в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців з обох партій долею України, оскільки президент-республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирительну позицію щодо Москви з моменту початку свого другого терміну 20 січня", - йдеться у повідомленні.
Санкції проти РФ - останні новини
Як писав Главред, після ракетного удару РФ по Сумах журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи запровадить він нові санкції проти Росії. Американський лідер відповів, що РФ і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.
"Я вже маю обмеження проти Росії. Я їх вводив", - сказав Трамп.
Раніше стало відомо, що Трамп продовжив дію санкцій проти Росії на один рік. Йдеться про пакет санкцій, запроваджений попереднім президентом США Джо Байденом 2021 року.
У Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною. Про це заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.
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