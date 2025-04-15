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США зірвали заяву G-7 із засудженням удару по Сумах через "діалог" з РФ - ЗМІ

Руслана Заклінська
15 квітня 2025, 15:37оновлено 15 квітня, 16:08
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Трамп не розкритикував Путіна і звинуватив Байдена та Зеленського у затягуванні війни.
США зірвали заяву G-7 із засудженням удару по Сумах через 'діалог' з РФ - ЗМІ
США відмовилися засудити масове вбивство цивільних у Сумах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ДСНС

Головне:

  • США відмовилися підтримати спільну заяву G7, яка засуджує ракетний удар по Сумах
  • У Трампа пояснили відмову прагненням зберегти можливість для переговорів з Кремлем
  • Канада, яка головує у G7 цього року, визнала, що без згоди США ухвалити цю заяву неможливо

США відмовилися підтримати спільну заяву країн G7, яка мала засудити один із найкривавіших ракетних ударів Росії по Україні у 2025 році — атаку по Сумах, що забрала життя 35 людей. Адміністрація Трампа аргументувала своє рішення тим, що не хоче руйнувати можливість для продовження діалогу з Москвою. Про це пише Bloomberg.

Попри шокуючі масштаби трагедії, США в рамках дипломатичних консультацій із партнерами з G7 дали зрозуміти, що не підпишуть підсумкову заяву, у якій Росія мала бути прямо названа відповідальною за атаку. Білий дім повідомив союзникам, що "працює над збереженням простору для мирних переговорів" з Кремлем.

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У виданні стверджують, що голова G7 у 2025 році — Канада — повідомила партнерам, що без згоди США погодити спільну заяву неможливо. За інформацією Bloomberg, у проєкті заяви G7 йшлося, що атака на Суми є черговим свідченням небажання Росії завершувати війну та її наміру продовжувати агресію проти України. Однак Сполучені Штати заблокували цей текст.

Міністерство оборони РФ у понеділок після обстрілу оприлюднило заяву, у якій взяло відповідальність за атаку. Росіяни заявили, що вдарили "по скупченню українського військового командування" в Сумах і начебто "ліквідували понад 60 військових".

Водночас світові медіа поширили кадри з місця трагедії, на яких видно зруйновані житлові будинки, де загинули люди. Свідчення очевидців не залишають сумнівів — удар було спрямовано по цивільній інфраструктурі.

Трамп назвав "помилкою" удар РФ

Ввечері того ж дня президент Трамп, який активно намагається виступати посередником у переговорах між Києвом і Москвою, назвав атаку "жахливою". За його словами, "йому повідомили", що Росія "зробила помилку".

Жодних уточнень не було, як і жодної прямої критики на адресу Путіна. Замість цього Трамп знову звинуватив у затягуванні війни свого попередника Джо Байдена та президента Зеленського.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

За два дні до ракетного удару по Сумах президент РФ Володимир Путін провів п’ятигодинну зустріч у Санкт-Петербурзі з представником Трампа Стівом Віткоффом. Під час перемовин сторони обговорювали можливе припинення вогню в Україні. У понеділок увечері Віткофф заявив телеканалу Fox News, що переговори з Путіним відкрили шлях до "переформатування" російсько-американських відносин, а також до налагодження "дуже привабливих комерційних можливостей", утім, не надав деталей.

Заява Зеленського

Після трагедії в Сумах Україна отримала хвилю міжнародної підтримки — майже 50 держав і організацій висловили солідарність із українським народом, повідомив Зеленський у щоденному зверненні.

Президент підкреслив, що Україна позитивно сприйняла ініціативу Трампа щодо повного і безумовного припинення вогню, яка передбачає зупинку атак, подібних до тієї, що сталася у Сумах чи раніше в Кривому Розі, де внаслідок удару по дитячому майданчику загинуло 20 осіб. Проте, за словами Зеленського, з моменту цієї пропозиції минуло вже 34 дні, а Росія продовжує щоденні атаки по українських містах і селах.

Він наголосив, що Путін не зацікавлений у мирі, а навпаки — готовий і надалі вести війну, поки не зіткнеться із серйозним тиском з боку міжнародної спільноти.

Ракетний удар РФ по Сумах 13 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по центру Сум. В результаті цих атак загинуло 35 людей, ще 119 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атака була навмисною. Росіяни намагалися досягти максимальної кількості жертв серед мирних жителів у день великого релігійного свята для українців.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що удари були спрямовані на мирне населення. Особливо руйнівним став другий удар — ракета з осколковими елементами вибухнула в повітрі, щоб завдати ще більшої шкоди.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення та назвав цей напад жахливим. Серед загиблих — відома артистка Олена Когут та водій тролейбуса Микола Леон з пасажирами.

Також стало відомо, що 13-річний Кирило Ілляшенко під час ракетного обстрілу проявив героїзм, рятуючи пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим людям вибратися з палаючого транспорту.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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