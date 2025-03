ЗСУ просунулися в Донецькій області: в ISW назвали напрямок

Головне:

На Торецькому напрямку в Донецькій області вдалося просунутися Силам оборони України, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого.

Українські захисники зуміли просунутися в районі вулиці Толбухіна і біля шахти Центральна, що в центральній частині Торецька, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

У матеріалі вказується з посиланням на російських військових пропагандистів про те, що ЗСУ мають кількісну перевагу в безпілотниках поблизу Торецька.

Крім того, українські воїни активно проводять диверсійно-розвідувальні операції поблизу породного відвалу шахти №10 на північному заході Торецька, шахти Центральна, багатоповерхового блоку в центрі міста і поблизу породного відвалу шахти Торецька на півночі міста.

Уточнюється, що значна частина Торецька залишається "сірою зоною", водночас не виключено, що окупанти РФ можуть перекинути додаткові сили в місто, щоб посилити своє угруповання в цьому районі.

Водночас російські окупанти просунулися в напрямку Великої Новосілки Донецької області. Геолокаційні кадри від 28 лютого показують, що російські загарбники просунулися на південь від Бурлацького.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.