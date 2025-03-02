ЗСУ просунулися в Донецькій області: в ISW назвали напрямок

Українські воїни активно проводять диверсійно-розвідувальні операції.

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ЗСУ просунулися на сході / колаж: Главред, фото: Командування ОС, 128 ОГШБр

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Українські захисники зуміли просунутися в Торецьку

ЗСУ мають кількісну перевагу в безпілотниках

На Торецькому напрямку в Донецькій області вдалося просунутися Силам оборони України, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого.

Українські захисники зуміли просунутися в районі вулиці Толбухіна і біля шахти Центральна, що в центральній частині Торецька, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У матеріалі вказується з посиланням на російських військових пропагандистів про те, що ЗСУ мають кількісну перевагу в безпілотниках поблизу Торецька.

Крім того, українські воїни активно проводять диверсійно-розвідувальні операції поблизу породного відвалу шахти №10 на північному заході Торецька, шахти Центральна, багатоповерхового блоку в центрі міста і поблизу породного відвалу шахти Торецька на півночі міста.

/ Главред

Уточнюється, що значна частина Торецька залишається "сірою зоною", водночас не виключено, що окупанти РФ можуть перекинути додаткові сили в місто, щоб посилити своє угруповання в цьому районі.

/ understandingwar.org

Водночас російські окупанти просунулися в напрямку Великої Новосілки Донецької області. Геолокаційні кадри від 28 лютого показують, що російські загарбники просунулися на південь від Бурлацького.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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