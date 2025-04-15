Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ

Руслана Заклінська
15 квітня 2025, 12:59оновлено 15 квітня, 13:52
314
Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади начальника Сумської обласної військової адміністрації.
Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ
Голову Сумської ОВА звільнили / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сумська ОВА

Що відомо:

  • Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА
  • Новий очільник Сумської ОВА — Олег Григоров
  • Також відбулись кадрові перестановки у Луганській, Київській ОВА, Міноборони та інших міністерствах

У вівторок, 15 квітня, Кабмін погодив звільнення голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. На його посаду призначили Олега Григорова. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Артюх очолював Сумську ОВА з весни 2023 року. Рішення про його звільнення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

відео дня

Замість Володимира Артюха керівником Сумської ОВА призначать Олега Григорова — начальника головного управління Національної поліції в Луганській області.

Зміни в керівництві області відбулися після того, як 14 квітня Сумська облрада зареєструвала проєкт рішення про недовіру Артюху. Перед цим, 13 квітня, Суми зазнали подвійного ракетного удару з боку РФ.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що ракетний удар по Сумах стався через збори військових. За його словами, голова Сумської ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження військових 117 бригади.

Сам Артюх заявив Суспільному, що не був ініціатором заходу. Він стверджує, що його на нагородження військових його запросили. Водночас на питання, хто його запросив, голова Сумської ОВА не відповів.

Кадрові зміни

Також Кабінет міністрів України погодив Артема Лисогора з посади очільника Луганської ОВА. Луганську ОВА очолить керівник Сіверськодонецької МВА Олексій Харченко.

Заступником голови Київської обласної державної адміністрації урядовці погодили призначення Руслана Олійника. Інші призначення:

  • Олексія Балесту - заступником міністра розвитку громад та територій України;
  • Єгора Перелигіна - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Давила Алояна - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;
  • Івана Сопігу державним секретарем Міністерства оборони України;
  • Сергія Дехтяренка заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ракетний удар по Сумах 13 квітня - що відомо

Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю, російські війська завдали два ракетні удари по Сумах. В результаті атаки загинуло 34 людини, ще 119 отримали поранення.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удари були навмисними — росіяни намагалися досягти максимальних жертв серед мирного населення у день великого свята.

За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, це була цілеспрямована атака по мирних людях. Особливо руйнівним став другий удар: ракета з осколковими елементами вибухнула у повітрі, аби завдати максимум шкоди.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку жахливою, зазначивши, що ракети влучили у житлові будинки та навчальні заклади. Серед загиблих — дитина, артистка Олена Когут та водій тролейбуса Микола Леон із пасажирами.

Як повідомляв Главред, під час ракетного удару по Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко врятував пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим вибратися.

Читайте також:

Хто такий Володимир Артюх?

Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Очолював Сумську ОВА з весни 2023 рокута є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумы Сумська область новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан

14:20Інтерв'ю
"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

14:18Україна
Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

14:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосіб

Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосіб

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знає

Як почистити дуже брудний старий килим: спосіб, про який багато хто не знає

Останні новини

14:20

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан

14:18

"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

14:12

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

14:09

Українців можуть оштрафувати на більш як 50 тисяч гривень: кого чекає покарання

14:06

Чи може вчитель не дати номер батькам: що дозволено педагогам за законом

Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталіАрмія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі
14:00

ROG Strix SCAR: стартувала нова ера ігрових ноутбуків новини компанії

13:47

Кілька секунд і готово: як позбутися жахливого запаху з раковини

13:36

Потап засвітився в сусідній з Україною країні та показав своє нове захоплення

13:35

Кокетлива Пугачова публічно зізналася Галкіну в коханні - що сталося

Реклама
13:28

Мешканцям українського міста виплатять 10 тисяч гривень: як отримати допомогу

13:14

Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію: генерал ЗСУ розкрив деталі

12:59

Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ

12:47

Китайський гороскоп на завтра 16 квітня: Тиграм - гнів, Свиням - сварки

12:40

Росія обурена: українки бойкотували церемонію нагородження з росіянками

12:32

Одній категорії військових скоротили базову підготовку: кого це стосується

12:30

Як прибрати товстий шар накипу в каструлі: простий і хороший спосіб

12:24

Із фінансами на "ти": 4 знаки зодіаку, які дуже піклуються про гроші

12:23

РФ іде на штурм із новими резервами: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

12:20

Обвал цін на ринку: популярний продукт великоднього кошика здешевшав

12:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Овнам - новина, Тельцям - щастя, Близнюкам - прибутокВідео

Реклама
11:48

Металургія залишається одним із китів українського експорту, ринок чекає на наш метал — Роман Анзін

11:34

"Ми не здобули головного": Залужний пояснив, чому Україна продовжує воювати

11:15

"Абсурдно": Венс відповів Зеленському на звинувачення у виправданні РФ

11:07

Трампа схиляють змінити підхід до Москви: у WSJ з'ясували, про що йдеться

10:48

Плюс тисяча до комуналки: кому з українців доведеться платити більше і за що

10:18

Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки"

10:15

Ціни різко злетіли: популярні весняні овочі подорожчали перед Великоднем

09:28

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з ПутінимВідео

09:22

"Кожен день": фаворитка путініста Кіркорова висловилася про роман із ним

09:17

В Україні скоротили літні канікули: на скільки подовжили навчальний рік

09:16

РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

08:54

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Будемо насолоджуватися: синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні

08:18

Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронівВідео

08:10

Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

08:10

Трамп таки стане посміховиськомПогляд

07:37

У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише люди з розумом детектива вгадають за 5 секунд

06:10

Війна наближається до ЄвропиПогляд

06:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із хлопчиком, який грає, за 15 сек

Реклама
05:46

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

05:20

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

04:35

Від понеділка до неділі – як утворилися назви днів тижня: відповідь вчителькиВідео

04:02

Зцілить душу і наповнить любов'ю: дуже сильна молитва на Великдень

03:47

Як раніше називали картоплю: історик зробив нове відкриття про її другу назвуВідео

03:10

Хитрий пазл на уважність: потрібно знайти кішку в зграї кажанів за 5 секунд

02:32

Дружина Позитива проговорилася, кого бачить хрещеним їхньої новонародженої доні

02:30

Чи є загроза оточення Сум: генерал ЗСУ назвав головну умову штурму РФ

01:57

Чи можна викидати сміття після заходу сонця: священник остаточно відповів

01:33

За 5 км від Дніпропетровської області: ворог активізувався на важливому напрямку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти