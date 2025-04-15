Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ

Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади начальника Сумської обласної військової адміністрації.

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Голову Сумської ОВА звільнили / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сумська ОВА

Що відомо:

Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА

Новий очільник Сумської ОВА — Олег Григоров

Також відбулись кадрові перестановки у Луганській, Київській ОВА, Міноборони та інших міністерствах

У вівторок, 15 квітня, Кабмін погодив звільнення голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. На його посаду призначили Олега Григорова. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Артюх очолював Сумську ОВА з весни 2023 року. Рішення про його звільнення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

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Замість Володимира Артюха керівником Сумської ОВА призначать Олега Григорова — начальника головного управління Національної поліції в Луганській області.

Зміни в керівництві області відбулися після того, як 14 квітня Сумська облрада зареєструвала проєкт рішення про недовіру Артюху. Перед цим, 13 квітня, Суми зазнали подвійного ракетного удару з боку РФ.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що ракетний удар по Сумах стався через збори військових. За його словами, голова Сумської ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження військових 117 бригади.

Сам Артюх заявив Суспільному, що не був ініціатором заходу. Він стверджує, що його на нагородження військових його запросили. Водночас на питання, хто його запросив, голова Сумської ОВА не відповів.

Кадрові зміни

Також Кабінет міністрів України погодив Артема Лисогора з посади очільника Луганської ОВА. Луганську ОВА очолить керівник Сіверськодонецької МВА Олексій Харченко.

Заступником голови Київської обласної державної адміністрації урядовці погодили призначення Руслана Олійника. Інші призначення:

Олексія Балесту - заступником міністра розвитку громад та територій України;

Єгора Перелигіна - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Давила Алояна - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;

Івана Сопігу державним секретарем Міністерства оборони України;

Сергія Дехтяренка заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ракетний удар по Сумах 13 квітня - що відомо

Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю, російські війська завдали два ракетні удари по Сумах. В результаті атаки загинуло 34 людини, ще 119 отримали поранення.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удари були навмисними — росіяни намагалися досягти максимальних жертв серед мирного населення у день великого свята.

За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, це була цілеспрямована атака по мирних людях. Особливо руйнівним став другий удар: ракета з осколковими елементами вибухнула у повітрі, аби завдати максимум шкоди.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку жахливою, зазначивши, що ракети влучили у житлові будинки та навчальні заклади. Серед загиблих — дитина, артистка Олена Когут та водій тролейбуса Микола Леон із пасажирами.

Як повідомляв Главред, під час ракетного удару по Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко врятував пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим вибратися.

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Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Очолював Сумську ОВА з весни 2023 рокута є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

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