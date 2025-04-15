РФ іде на штурм із новими резервами: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Ворог намагався безуспішно провести штурмові дії, спроби РФ поліпшити тактичне становище виявилися марними.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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Ворог намагався безуспішно провести штурмові дії

Спроби РФ поліпшити тактичне становище виявилися марними

Минулої доби фіксувалися спроби російських окупантів поліпшити своє тактичне положення в так званій "сірій зоні" біля населеного пункту Сотницький Козачок.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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На Куп'янському напрямку ворог намагався безуспішно провести штурмові дії біля Загризового. Сили оборони не допускають переміщення військ противника на західний берег річки Оскіл.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Ольгівка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Нове. Штурмові дії ворога відбиті. Спроби ворога поліпшити тактичне становище в Серебрянському лісництві виявилися марними.

/ Главред

За даними ОСГВ Хортиця, підрозділи Сил оборони не допустили просування ворога на Сіверському напрямку біля Верхньокам'янського та Сіверська.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькомунапрямках противник проводив штурмові дії різної інтенсивності в районах Предтечиного, Часового Яру, Диліївки та Торецька. Втрат позицій не допущено.

"Російська армія не припиняє спроб атакувати наші оборонні укріплення на Покровському напрямку. Противник вів штурмові дії в бік Єлизаветівки, Котлярівки, Олексіївки, Новоторецького, Лисівки, Удачного, Котлиного та Андріївки. Наші захисники знищили танк, три бронемашини та два автомобілі. По піхоті противника завдано вогневого ураження. Українські воїни не допустили погіршення тактичного положення", - йдеться в повідомленні.

У Хортиці додали, що на Новопавлівському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Розливу та Багатиря. Біля Бурлацького Силам оборони вдалося знищити квадроцикл і чотири мотоцикли.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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