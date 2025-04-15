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Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів Віткоффу

Юрій Берендій
15 квітня 2025, 17:23оновлено 15 квітня, 18:00
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Долю українських територій мають вирішувати українці, це є червоними червоними лініями для України, сказав Зеленський у відовідь на заяви Віткоффа.
Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів Віткоффу
Зеленський різко відреагував на слова Віткоффа про регіони України / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

  • Питання територій має вирішувати народ України
  • Визнання окупованих територій російськими - червона лінія для України

Президент України Володимир Зеленський рішуче відреагував на заяви спецпредставника США Стіва Віткоффа щодо можливої угоди з Росією, яка стосується окупованих територій. Про це він заявив на пресконференції за підсумками робочої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі, повідомляє канал Ми-Україна.

Зеленський підкреслив, що Україна є суверенною та унітарною державою, і всі її території належать саме їй. Відтак, питання, що стосуються українських земель, може вирішувати виключно народ України.

відео дня

"Для нас це червоні лінії — визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими. Ці представники (спеціальний посланець президента США Стів Віткофф - ред.) обговорюють питання поза своєю компетенцією", — заявив Зеленський.

Дивіться відео заяви Зеленського про червоні лінії для України:

Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів Віткоффу
Фото: скріншот

Що цьому передувало

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що в обговорюваній домовленості про припинення вогню між Росією та Україною центральною темою є питання "п’яти територій". Про це він розповів в ефірі Fox News після свого недавнього візиту до Путіна.

За його словами, під час останньої п’ятигодинної зустрічі, яку він назвав "переконливою", крім самого Путіна, були присутні його радники Дмітрієв і Ушаков. Віткофф вважає, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін зацікавлений у досягненні "сталого припинення вогню".

Водночас він уточнив, що мова йде не лише про майбутнє Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а й про ширший комплекс питань.

"Також там є безпекові протоколи, ніякого НАТО, статті 5", – перерахував він.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Що відомо про спецпредставників Трампа щодо України / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан наголосив, що можливе вторгнення Росії до Європи не залежить від присутності американських військ. За його словами, подібний сценарій може стати реальністю вже за 3–4 роки у разі, якщо бойові дії в Україні будуть зупинені.

Водночас видання Newsweek, проаналізувавши супутникові знімки, повідомляє, що Північна Корея вже передала Росії понад 15 800 контейнерів із боєприпасами протягом останніх 18 місяців. КНДР фактично стала одним із ключових постачальників для РФ у її війні проти України.

Світан також застерігає, що Україна не може дозволити собі паузу у війні, адже така перерва дозволить Росії лише накопичити ресурси та підготувати новий, ще потужніший удар по нашій державі.

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Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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