Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Треба братись за розум": нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

Руслана Заклінська
20 січня 2025, 14:26
120
Законодавство забороняє мобілізацію до 25 років, стверджує нардеп Олексій Гончаренко.
'Треба братись за розум': нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП
Чи мобілізують 18-річних студентів після БЗВП / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Після завершення БЗВП 18-річних студентів не можуть мобілізувати
  • Мобілізація в Україні починається з 25 років
  • Молодь віком 18–25 років може служити за контрактом

Мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах не можуть. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а для молоді віком 18–25 років можливе лише добровільне підписання контракту. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що новий закон дозволяє мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах. Він також стверджує, що президент України вже чотири місяці не підписує законопроєкт про заборону мобілізації молоді віком 18–25 років, яка визнана обмежено придатною до служби. За словами Разумкова, мобілізація з 18 років уже відбувається.

відео дня

"З 1 вересня у всіх вишах запроваджується обов’язкова базова військова підготовка. І якщо студент у 18 чи 19 років її пройде, а потім його відрахують, то його також зможуть мобілізувати! Про це також "забуває" сказати Зеленський?!", - сказав Разумков.

Нардеп Олексій Гончаренко спростував цю заяву і наголосив, що мобілізація відрахованих студентів у віці 18 років неможлива за чинним законодавством.

"Ніхто нікого не може мобілізувати! В Україні заборонена мобілізація до 25 років. Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати. Крапка. Якось всім треба братись за розум", - написав він.

Гончаренко посилається на указ президента №895/2024, який чітко зазначає, що до 25 років громадяни можуть служити лише за їх згодою на основі контракту. Також вказано, що відповідно до закону про мобілізацію, молодь до 25 років, яка пройшла БЗВП, може бути призвана лише за добровільною згодою.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Ще раз. Ніякої мобілізації до 25 років для тих, хто пройшов БЗВП", - підкреслив нардеп.

'Треба братись за розум': нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що мобілізація в Україні починається з 25 років. За його словами, молоді віком 18–25 років потрапити у військо може лише у випадку добровільного підписання контракту.

"Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт", - наголосив Коваленко.

Новини Україні - мобілізаці 18-річних

Нагадаємо, на президента України Володимира Зеленського посилюється тиск через брак людських ресурсів в армії. США та їхні союзники готові спорядити й навчити нових мобілізованих, якщо Україна знизить мобілізаційний вік, заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Також з вересня в Україні для всіх студентів вишів вводиться обов'язковий курс БЗВП. Студенти, які не складуть іспит або відмовляться від присяги, будуть відраховані. Теоретичний курс буде обов'язковим і для чоловіків, і для жінок, а практичний лише для чоловіків.

Як повідомляв Главред, Україна не зможе виграти війну, просто збільшуючи чисельність війська, заявив народний депутат Федір Веніславський. Він підкреслив, що для перемоги потрібна високотехнологічна західна зброя, зокрема далекобійні ракети.

Читайте також:

Хто такий Олексій Гончаренко?

Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб.

У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради.

У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію Олексій Гончаренко новини України Андрій Коваленко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Провал оборони на Харківщині в 2024 році: СБУ затримало двох генералів ЗСУ

Провал оборони на Харківщині в 2024 році: СБУ затримало двох генералів ЗСУ

15:19Україна
"Треба братись за розум": нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

"Треба братись за розум": нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

14:26Україна
"Росіянам доведеться тікати": сценарій Трампа може означати програш РФ – Загородній

"Росіянам доведеться тікати": сценарій Трампа може означати програш РФ – Загородній

13:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

Останні новини

15:21

США можуть вдарити по РФ: експерт назвав сценарій закінчення війни за Трампа

15:20

Найкорисніший салат: не потрібно нічого варити та смажити - простий рецепт

15:20

Біллі Рей Сайрус і не тільки: хто з зірок виступить на інавгурації Трампа

15:19

Провал оборони на Харківщині в 2024 році: СБУ затримало двох генералів ЗСУ

15:15

Чому в морозилці намерзає лід: 3 правила, які врятують техніку

Інавгурація Трампа 2025: онлайн-трансляція церемоніїІнавгурація Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії
14:55

У Порошенка потрапили в скандал: визнали Севастополь російським, щоб зберегти завод в Криму - ЗМІ

14:46

Виручить засіб, який коштує копійки: як позбутися від затхлого запаху в будинкуВідео

14:40

Загроза для великого міста: окупанти наближаються до кордону з Дніпропетровщиною

14:29

Серце розбите: Софія Ротару вийшла на зв'язок із шанувальниками

Реклама
14:29

Буде сяяти: як легко очистити чайник від накипу – дієвий лайфхак

14:26

"Треба братись за розум": нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

14:25

"Путін бикуватиме, коли його нагне Трамп" - експерт

13:47

Багато водіїв не звертали увагу: навіщо потрібна кнопка на ременях безпеки

13:45

Відомий 67-річний український актор утретє став батьком

13:40

Понівечене тіло жінки знайшли в автомобілі відомого російського актора

13:35

"Росіянам доведеться тікати": сценарій Трампа може означати програш РФ – ЗагороднійВідео

13:22

Українські десантники знищили та змусили втікати росіян на бронетехніці

13:12

"Я вже переконаний": друг Тімми розповів, хто міг вбити баскетболіста

12:57

Процес може затягнутися на роки: у ЗСУ оцінили можливі переговори з РФ

12:46

Трамп на порозі президентства: з'явилася програма інавгурації

Реклама
12:40

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

12:31

В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

12:10

"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

12:03

"А я їм навіщо": дружина Остапчука розповіла, чи спілкується вона з дітьми чоловіка

11:54

Окупанти взялися за ЗАЕС: ворог планує небезпечні дії - Андрющенко

11:52

"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війнуВідео

11:46

У Києві запобігли вбивству заступника глави МОЗ

11:40

Не мирна угода, а капітуляція: чи зможе Трамп закінчити війну в Україні

11:33

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійВідео

11:22

Розгромила росіянку: Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025

11:22

Лише один хоче результату: чого очікують Путін і Трамп від зустрічі – Портников

11:17

СБУ системно знищує російську "5 колону" в Україні, - експерт про підозру Назарову

11:07

Меладзе таємно повернувся в Росію заради важливої справи: що сталося

10:58

Ціни на овочі в Україні: що подешевшало і подорожчало за тиждень

10:53

Крізь мінне поле під обстрілом: в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР

10:32

Позиції зруйнували: ЗСУ попередили про зміну ситуації на ключовому напрямку

10:25

Дві умови закінчення війни: ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа

10:25

Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів: в ISW розповіли деталі

10:07

Втікач Потап відповів, чи планує повертатися в Україну

09:32

Хто може почати свій бізнес у 2025 році: зірки прихильні до 3 знаків зодіаку

Реклама
09:30

Гороскоп на завтра 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

09:12

Чого бояться таргани у квартирі: запахи, які не виносять прусаки

09:05

У Трампа назвали три основні питання для припинення війни в Україні

09:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

08:46

РФ випустила по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

08:37

РФ розривають вибухи: рій БпЛА атакував важливі авіаційні заводи КазаніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Частина мирних домовленостей: чи відбудуться вибори в Україні у 2025 роціПогляд

07:58

Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

06:57

Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти