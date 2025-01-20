'Треба братись за розум': нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

Законодавство забороняє мобілізацію до 25 років, стверджує нардеп Олексій Гончаренко.

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Чи мобілізують 18-річних студентів після БЗВП / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада

Коротко:

Після завершення БЗВП 18-річних студентів не можуть мобілізувати

Мобілізація в Україні починається з 25 років

Молодь віком 18–25 років може служити за контрактом

Мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах не можуть. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а для молоді віком 18–25 років можливе лише добровільне підписання контракту. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що новий закон дозволяє мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах. Він також стверджує, що президент України вже чотири місяці не підписує законопроєкт про заборону мобілізації молоді віком 18–25 років, яка визнана обмежено придатною до служби. За словами Разумкова, мобілізація з 18 років уже відбувається.

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"З 1 вересня у всіх вишах запроваджується обов’язкова базова військова підготовка. І якщо студент у 18 чи 19 років її пройде, а потім його відрахують, то його також зможуть мобілізувати! Про це також "забуває" сказати Зеленський?!", - сказав Разумков.

Нардеп Олексій Гончаренко спростував цю заяву і наголосив, що мобілізація відрахованих студентів у віці 18 років неможлива за чинним законодавством.

"Ніхто нікого не може мобілізувати! В Україні заборонена мобілізація до 25 років. Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати. Крапка. Якось всім треба братись за розум", - написав він.

Гончаренко посилається на указ президента №895/2024, який чітко зазначає, що до 25 років громадяни можуть служити лише за їх згодою на основі контракту. Також вказано, що відповідно до закону про мобілізацію, молодь до 25 років, яка пройшла БЗВП, може бути призвана лише за добровільною згодою.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Ще раз. Ніякої мобілізації до 25 років для тих, хто пройшов БЗВП", - підкреслив нардеп.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що мобілізація в Україні починається з 25 років. За його словами, молоді віком 18–25 років потрапити у військо може лише у випадку добровільного підписання контракту.

"Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт", - наголосив Коваленко.

Новини Україні - мобілізаці 18-річних

Нагадаємо, на президента України Володимира Зеленського посилюється тиск через брак людських ресурсів в армії. США та їхні союзники готові спорядити й навчити нових мобілізованих, якщо Україна знизить мобілізаційний вік, заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Також з вересня в Україні для всіх студентів вишів вводиться обов'язковий курс БЗВП. Студенти, які не складуть іспит або відмовляться від присяги, будуть відраховані. Теоретичний курс буде обов'язковим і для чоловіків, і для жінок, а практичний лише для чоловіків.

Як повідомляв Главред, Україна не зможе виграти війну, просто збільшуючи чисельність війська, заявив народний депутат Федір Веніславський. Він підкреслив, що для перемоги потрібна високотехнологічна західна зброя, зокрема далекобійні ракети.

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Хто такий Олексій Гончаренко? Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб. У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради. У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

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