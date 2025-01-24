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Фіцо висунув абсурдне звинувачення на адресу України: у МЗС жорстко відповіли

Олексій Тесля
24 січня 2025, 21:59
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У МЗС України закликали Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів.
Фіцо висунув абсурдне звинувачення на адресу України: у МЗС жорстко відповіли
В Україні відповіли на нові звинувачення Роберта Фіцо / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Важливо:

  • У МЗС відкинули натяки Фіцо на причетність України до кібератаки
  • Фіцо закликали припинити шукати уявних ворогів

МЗС категорично відкинуло натяки на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії у Словаччині, про що раніше заявив скандальний прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

"Вкотре закликаємо прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні", - зазначили у відомстві.

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Що відомо про нові звинувачення Фіцо на адресу України

Фіцо раніше заявив, що на національну страхову компанію країни було здійснено "масовану кібератаку" і нібито причетна до неї Україна.

За його словами, кібератака, яка почалася опівдні, мала на меті спробу отримати "конфіденційну інформацію про діагнози".

"У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини і години", - сказав він.

Прем'єр Словаччини назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідовують непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", і заявив про відповідальність України за неї.

За словами Фіцо, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з депутатом Міхалом Шимечкою.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на візит депутатів словацького парламенту до Києва, і назвав це "жестом підлабузництва" Володимиру Зеленському.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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