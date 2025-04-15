'Надінь мені хрестик': як жінка з дитиною врятувалась із палаючого автобуса в Сумах

Російські окупанти вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами. Тетяна з донечкою ледь не загинули дорогою до бабусі.

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Тетяна та Ліза дивом вижили у автобусі під час ракетного удару / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Кордон.медіа

Що відомо:

РФ вдарила балістичними ракетами по центру Сум

Внаслідок атаки ледь не загинула жінка з маленькою донькою

13 квітня російські окупанти жорстоко та безжально вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами, забравши життя багатьох мирних людей. У автобусі смерті була Тетяна зі своєю маленькою донечкою Лізою. Кадри із закривавленими обличчями мами з дитиною облетіли увесь світ. Тетяна розповіла дивовижні подробиці того, що сталося до та після ракетного удару. Відео розлетілось у Мережі.

Тетяна та Ліза їхали до бабусі у гості. Дівчинка взагалі не любила носили хрестик, але прямо перед виходом із дому вона попросила маму надягнути його.

відео дня

"Коли одягалися, то донька каже, надінь мені хрестик. Вона не любить його носити, а в той день каже – "надінь". Я здивувалася ще так", – каже Тетяна.

Тоді вони пішли на зупинку та сіли у той самий автобус. Коли вони заходили всередину, їм поступився місцем хлопчик - той самий Кирило, який потім рятував людей.

"Автобус був набитий битком. Ми сиділи на сидіннях біля середніх дверей. Хтось казав, що чув свист. Я почула вже сам вибух", – пригадує жінка.

Вона накрила собою дитину, на них посипалось скло, уламки, пил. Люди почали вибиратись із палаючого автобуса, Тетяна хотіла встати, але чомусь не змогла і продовжила сидіти, боячись нових осколків. Її донечка почала плакати, бо побачила, що обличчя мами у крові.

Тетяна і Ліза дивом вижили в автобусі під час ракетного удару:

Тетяна та Ліза дивом вижили у автобусі під час ракетного удару / фото: скріншот

Тетяна боялась детонації і хотіла швидше вибратись із автобуса. Тоді частина людей вистрибувала з вікон, інша частина - товпилась біля дверей.

"Мені якась жінка подала руку, я вийшла. Вся увага була прикута до доньки, але краєм ока я побачила, як лежали довкола люди ... До нас підійшла журналістка і попросила сфотографувати. Коли я побачила, що це відео так розійшлося… коментарів багато писали. Мені так і незручно, адже ми наче якісь головні герої", - каже вона.

До неї додзвонився чоловік і вже їхав за ними, але добратися було важко, адже вся вулиця була заблокована.

У Тетяни та Лізи незначні поранення. У них порізи від скла. Жінка винить у всьому себе і досі не може оговтатись від того, що сталося.

"Я виню себе, що ми поїхали в тривогу. Що сіли саме на цей автобус… Мала відходить потроху від пережитого, а я навпаки. Коли їдемо в машині, то в мене таке відчуття, що зараз все повториться", - додала Тетяна.

Ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по центру Сум. В результаті цих атак загинуло 35 людей, ще 119 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атака була навмисною. Росіяни намагалися досягти максимальної кількості жертв серед мирних жителів у день великого релігійного свята для українців.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що удари були спрямовані на мирне населення. Особливо руйнівним став другий удар — ракета з осколковими елементами вибухнула в повітрі, щоб завдати ще більшої шкоди.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення та назвав цей напад жахливим. Серед загиблих — відома артистка Олена Когут та водій тролейбуса Микола Леон з пасажирами.

Також стало відомо, що 13-річний Кирило Ілляшенко під час ракетного обстрілу проявив героїзм, рятуючи пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим людям вибратися з палаючого транспорту.

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