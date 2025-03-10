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Переговори в Саудівській Аравії та мирний план: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
10 березня 2025, 22:00
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Новини України 10 березня лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Переговори в Саудівській Аравії та мирний план: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 10 березня/ Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 ОМБр, Офіс президента України, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Переговори в Саудівській Аравії: у Reuters назвали мету США

У вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегацій. США планують використати цю зустріч для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни. Про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників, які побажали зберегти анонімність.

Трамп зробив важливу заяву про передачу розвідданих Україні: що сказав

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

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Як пише Axios, пауза, яка здебільшого була зосереджена на обміні розвідданими щодо наступальних операцій проти РФ, створила значні труднощі для українських військових.

"Важливий для окупантів": дрони атакували один із найбільших НПЗ у РФ

У ніч на 10 березня, зазнав атаки безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Він уточнив, що потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.

Переговори США та України: стало відомо, що Україна запропонує в Джидді

На переговорах США та України в Саудівській Аравії 11 березня українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Уже завтра українська переговорна команда разом із президентом Володимиром Зеленським вирушає до Саудівської Аравії, де планує зустрітися з представниками США для продовження переговорів щодо досягнення миру. За словами українського лідера, команда планує домовлятися також і про продовження підтримки від Білого дому.

США готуються до нової зустрічі з росіянами: ЗМІ назвали дату

Цього тижня представники адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Джерело телерадіокомпанії не розкривало подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.

Однак було зазначено, що зустріч у Саудівській Аравії відкриває важливий тиждень переговорів на високому рівні. Президент Дональд Трамп і його команда "намагаються укласти угоду між двома країнами".

Переговори в Саудівській Аравії можуть стати "останнім шансом" для Києва - The Economist

11 березня делегації з Києва та Вашингтона зустрінуться в Джидді в Саудівській Аравії. Над Україною нависла небезпечна перспектива, що провалені переговори можуть спровокувати ще більший тиск з боку Америки.

Як пише видання The Economist, зустріч відбудеться через десять днів після скандалу в Овальному кабінеті, і "тепер настає момент катарсису або черговий раунд жорстокого покарання".

"Збільшили ефективність дронів на 22%": Сирський поділився новими успіхами ЗСУ

У лютому знищено та уражено на 22% більше ворожих цілей, ніж у січні. Найбільш ефективно завдають уражень по ворогу українські FPV-дрони та бомбери мультироторного типу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, звітуючи про щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем.

Трамп анонсував великі події після переговорів у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує позитивних результатів від переговорів з Україною, які мають відбутися в Саудівській Аравії 11 березня.

Під час зустрічі делегації від України та США мають визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії для припинення війни, передає Fox News.

США та Росія починають "реставрувати" відносини: у Кремлі вийшли з заявою

У ЗМІ з'явилася інформація, нібито цього тижня у Саудівській Аравії представники президента США Дональда Трампа проведуть переговори з українською та російською сторонами. Однак у країні-агресорці Росії заперечили це.

Як передають росЗМІ, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ніяких перемовин між США та РФ у Саудівській Аравії наразі не планується. За його словами, хоч країни і почали "реставрувати"двосторонні відносини, однак наразі знаходяться лише на початковій стадії цього шляху.

Україна має план припинення вогню: в ОП розкрили деталі

В України є план припинення вогню, однак він не передбачає перемир'я на суходолі. Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

За його словами, Україна готова погодитись на припинення обстрілів, в тому числі об'єктів енергетики, але припинити вогонь на суші неможливо через надто високі ризики.

Україна, ставши військовою лабораторією, готова воювати самотужки - The Times

Відтоді, як США призупинили військову допомогу Україні, внутрішнє виробництво озброєнь опинилося в центрі уваги. Тепер багато хто розглядає його не тільки як гнучке доповнення до західної зброї, а й як двигун військової машини Києва. Про це пише The Times.

Так, через кілька годин після того, як Білий дім припинив військову підтримку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що внутрішнє виробництво зброї зросло в 35 разів за три роки.

"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

Протягом 14-15 березня на півночі та заході України температура повітря суттєво знизиться: спочатку до +6...+12°С, далі до +2...+7°С. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Україну накрила нова магнітна буря: коли закінчиться шторм

У понеділок, 10 березня, Україну накрила потужна магнітна буря. Через це метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Про це свідчать дані meteoagent.

За рівнем потужності магнітна буря, що накрила Землю ще 8 березня і триває досі, відповідає К-індексом 5. Повідомляється, що не вщухне шторм і завтра, 11 березня.

Чого чекати від переговорів із США: Україна оголосила свої умови для мирної угоди

Цього тижня в Джидді, Саудівська Аравія, відбудуться важливі переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори між Україною та США в Саудівській Аравії.

РФ намагається просуватися: Сирський розповів про "оточення" ЗСУ під Курськом

У Мережі з'явилася інформація про складну ситуацію в Курській області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що там відбувається насправді.

Він заявив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

"Ознаки дуже позитивні": у Трампа назвали основні теми переговорів США та України

США сподіваються на значний прогрес у переговорах з Україною цього тижня та очікують, що угоду щодо критично важливих корисних копалин буде підписано. Про це заявив спецпредставник президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

Американська делегація має зустрітися з представниками України цього тижня у Саудівській Аравії.

"Я думаю, що ми їдемо туди з очікуванням, що ми досягнемо значного прогресу", - сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News, передає Reuters.

Україна на переговорах із США буде просувати три ключові вимоги, - ЗМІ

11 березня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та США, під час якої обговорюватимуться питання припинення війни в Україні. Суспільне з посиланням на анонімне джерело, обізнане з позицією делегації повідомило деталі переговорної позиції України.

Стратегічні об'єкти РФ під атакою: у Генштабі ЗСУ розповіли важливі подробиці

Українські сили потужно вдарили по важливих стратегічних об'єктах російських окупантів. Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Його продукція активно використовувалась російськими окупантами. Загалом Рязанський НПЗ виготовляв у середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів.

США можуть відновити військову допомогу Україні: у Трампа назвали ключову умову

США сподіваються на продуктивну зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії 11 березня для з'ясування намірів України та підтвердження її готовності "робити складні речі, як і росіяни". Про заявив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі ЗМІ, передає Guardian.

Рубіо сподівається, що зустріч пройде успішно, але зазначив, що важливо чітко визначити позицію України щодо миру і її готовність до складних кроків, як це робить Росія.

Росія хоче паузи в бойових діях: Буданов назвав причину такого "бажання"

Країна-агресор Росія хоче домогтися паузи у війні проти України для того, щоб відновити сили. Зараз росіяни вийшли на максимум свого військового виробництва. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі DW.

На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

Погода в Україні 11 березня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

На території західних областей будуть сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат очікуються пориви вітру зі швидкістю до 25 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 березня буде ще тепла погода. Температура повітря триматиметься на рівні +20 градусів. Дощі очікуються у Закарпатській, Рівненській, Волинській, Житомирській областях. Очікуються сильні пориви вітру.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії: з ким зустрінеться та яка ціль візиту

10 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Візит відбувається напередодні запланованої зустрічі української та американської делегацій, під час якої обговорюватимуть можливі шляхи припинення війни та подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

Главред зібрав головне, що варто знати про візит Зеленського до Саудівської Аравії.

Британія скликає новий саміт щодо України – що відомо

У суботу, 15 березня, Велика Британія планує провести повторний саміт щодо України. Він відбудеться в онлайн-форматі. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що цей захід відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня: у вівторок заплановані українсько-американські переговори в Саудівській Аравії, крім того, протягом тижня в Парижі пройдуть окремі європейські дискусії за участю міністрів оборони Британії, Німеччини, Італії та Польщі.

"Можна очікувати, що прем'єр-міністр Кір Стармер проведе другу зустріч лідерів коаліції охочих, спираючись на саміт у Ланкастер-хаусі", – повідомив представник Даунінг-стріт Дейв Парес, маючи на увазі лондонську зустріч 2 березня.

Крім того, за інформацією Bloomberg, у новій зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО, які готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих".

Опубліковано мирний план щодо України: про що домовилися в Женеві

У Швейцарії розробили перший мирний план для України, в якому детально описані кроки і технічні аспекти для припинення вогню. Підготовкою документа займалися представники України, РФ, США та Євросоюзу. Мирний план представив Женевський центр політики безпеки.

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