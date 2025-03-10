Чого чекати від переговорів із США: Україна оголосила свої умови для мирної угоди

Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії можуть стати ключем до миру, але виникає занепокоєння щодо можливого тиску та поступок на користь РФ.

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Переговори в Саудівській Аравії - Україна оголосила свої вимоги для миру / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Який план візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Хто входить до української та американської делегацій

На що сподівається Трамп

Україна представила власний мирний план - що він передбачає

Цього тижня в Джидді, Саудівська Аравія, відбудуться важливі переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори між Україною та США в Саудівській Аравії.

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Який план візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram 6 березня повідомив, що 10 березня планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом.

Зеленський заявив, що після зустрічі його команда продовжить роботу в Саудівській Аравії разом з американськими партнерами. За його словами, Україна найбільше зацікавлена у встановленні миру.

"Як ми й говорили Президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", - написав Зеленський.

Склад української делегації

8 березня Зеленський заявив, що на переговори з представниками США в Саудівській Аравії вирушать:

Андрій Єрмак – голова Офісу президента,

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ,

Рустем Умєров – міністр оборони,

Павло Паліса – заступник голови ОП, екскомандир 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Склад американської делегації

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц повідомив, що до Саудівської Аравії вирушає разом із державним секретарем США Марко Рубіо для переговорів із українською делегацією.

"У нас були попередні розмови з росіянами, українці мали чудову можливість об’єднати наші економіки завдяки тій угоді про мінерали. На жаль, все пішло не так добре. Але я думаю, що ми можемо повернутися до цього. Держсекретар Рубіо, я і делегація України матимемо зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня, щоб відновити ці переговори, досягти перемир’я", – сказав Волц.

Держдеп США підтвердив, що державний секретар Марко Рубіо відвідає Джидду, Саудівська Аравія, з 10 по 12 березня. Під час візиту він проведе переговори з українськими представниками щодо завершення війни.

Також Рубіо зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, щоб обговорити спільні інтереси в регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин.

Про що будуть говорити

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф підтвердив зустріч і заявив, що її мета – визначити рамки для мирної угоди.

"Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді ... Ідея полягає в тому, щоб виробити рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню", - сказав Віткофф.

Яка ціль США в рамках переговорів

За даними Reuters, США мають намір використати цю зустріч для оцінки готовності України до можливих поступок Росії в обмін на припинення війни. Посилаючись на двох анонімних американських чиновників, агентство повідомляє, що Вашингтон також розглядає переговори як нагоду оцінити бажання Києва покращити відносини з адміністрацією Трампа.

Це питання стало особливо важливим після конфліктної зустрічі президентів США та України 28 лютого.

"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси", - заявив один з американських чиновників, коментуючи майбутні переговори.

Один із чиновників наголосив, що очікування щодо мирного врегулювання мають бути реалістичними.

"Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо вони зацікавлені тільки в межах 2014 або 2022 року, це про щось свідчить", - сказав він.

На що сподівається Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на успішний результат переговорів з Україною, які заплановані на 11 березня в Саудівській Аравії.

Як повідомляє Fox News, під час зустрічі представники України та США обговорять можливість того, чи готовий Київ піти на певні поступки на користь Росії заради припинення війни.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - заявив Трамп.

Також на порядку денному стоятиме питання угоди про видобуток корисних копалин, яка відкриє для США доступ до рідкісноземельних ресурсів України.

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, однак я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тією мірою, якою мали б", - сказав Трамп.

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Глава Білого дому наголосив, що жодна зі сторін конфлікту не має вирішальної переваги, тому бойові дії потрібно зупинити.

"Ні Україна, ні Росія не мають козирів… Усе, що потрібно – це домовитися і покласти край безглуздим жертвам. Ми зупинимо цю війну", – заявив Трамп.

Які вимоги України щодо мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів для досягнення надійного миру. Про це він написав у Twitter 4 березня.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну", - написав Зеленський.

Зеленський окреслив можливі початкові кроки до мирного процесу:

Звільнення полонених;

Негайне перемир’я в небі, що включає заборону використання ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру;

Припинення бойових дій на морі – за умови, що Росія зробить те саме.

Президент зазначив, що Україна сподівається швидко пройти всі наступні етапи та узгодити з США сильну остаточну угоду.

Зеленський подякував США за підтримку, згадавши передачу "Джавелінів" Україні за президентства Дональда Трампа.

Він також згадав про зустріч у Білому домі, зазначивши, що вона пройшла не так, як очікувалося, і висловив жаль із цього приводу.

"Настав час зробити все правильно", – наголосив президент, додавши, що Україна прагне конструктивної співпраці.

Щодо угоди про мінерали та безпеку, Зеленський заявив, що Київ готовий підписати її в будь-який момент у будь-якому зручному форматі.

"Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", - заявив президент.

За даними Financial Times, Київ намагається продемонструвати Вашингтону певний прогрес у переговорах, сподіваючись, що це спонукатиме Білий дім переглянути рішення про призупинення допомоги Україні.

Джерела видання також зазначають, що українська сторона розглядає досягнення поступу в переговорах про припинення вогню як своєрідний обмін на відновлення військової та розвідувальної підтримки, про що свідчать коментарі деяких європейських посадовців.

Чому Україна не готова до припинення бойових дій на суші

Україна має план припинення вогню, проте він не включає перемир’я на суходолі. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

За його словами, Київ готовий розглянути можливість зупинки обстрілів, зокрема й ударів по енергетичній інфраструктурі, однак припинення бойових дій на суші є неприйнятним через високі ризики.

"Він (Трамп - ред.) каже: чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба. Йдеться про дрони, ракети, балістику. А також пропонуємо припинити вогонь на морі", - сказав він.

Лещенко зазначив, що Україна зобов’язується не завдавати ударів, що виглядає парадоксально, оскільки в Чорному морі ініціатива наразі на боці ЗСУ. Крім того, Київ пропонує утриматися від атак на енергетичні об’єкти. Він також підкреслив, що такі ініціативи з’являються у відповідь на переговорні тактики Дональда Трампа, який намагається сформувати умови, вигідні для себе.

"Але й в України є що відповісти. Ви хочете перемир'я - ми готові", - наголосив представник ОП.

Радник ОП наголосив, що перемир’я на суходолі дасть змогу Росії перегрупуватися та поповнити сили, зокрема завдяки військовій допомозі з Північної Кореї, що може призвести до нового наступу вже за кілька місяців.

Які можуть бути наслідки для України

Як пише The Economist, зустріч відбудеться через десять днів після резонансного скандалу в Овальному кабінеті, і зараз ситуація наближається до критичної розв’язки — це може стати моментом катарсису або ж привести до чергового жорсткого тиску на Україну.

Американська сторона заявляє, що основна мета переговорів — визначити рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню. Водночас у Києві не виключають, що зустріч може виявитися інструментом шантажу, спробою затягнути час або змусити Україну піти на поступки, вигідні Кремлю.

"Над Україною нависла небезпечна перспектива, що провалені переговори можуть спровокувати ще більший тиск з боку Америки. Інший український чиновник попереджає, що підхід Америки, якщо він продовжиться, може залишити Україну в "сірій зоні". Це змусить її використовувати більш жорстоку військову тактику для свого виживання", - пише видання.

Видання підкреслює, що ставки цих переговорів надзвичайно високі. У разі провалу Україна може більше не отримати іншого шансу.

"Американці подвоять режим інструктажу і нав'яжуть нам те, що вирішать вони і Росія", - сказав співрозмовник видання.

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