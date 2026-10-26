Росія п’ять місяців ховає кораблі в гавані: в ВМС пояснили, що відбувається

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому окупанти змінили тактику та які ризики це створює для них самих.

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Росія перестала виводити кораблі в Чорне море / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/Crimeanwind

Ключові тези Плетенчука:

Росія понад п’ять місяців не виводить кораблі в море

Пуски ракет відбуваються з гавані в Новоросійську

Літаки та гелікоптери тримаються приблизно за 100 км від ЗСУ

Росія вже понад п’ять місяців не виводить кораблі в акваторію Чорного моря та перестала запускати звідти крилаті ракети "Калібр". Натомість пуски відбуваються безпосередньо з гавані в Новоросійську. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, російська авіація залишається активною над акваторією Чорного моря. Однак літаки та гелікоптери тримаються на відстані близько 100 км від Сил оборони України.

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Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

Водночас кораблі Чорноморського флоту РФ, які базуються в Новоросійську, вже п’ять місяців поспіль не виходять у море. Тому росіяни запускають ракети "Калібр" із гавані, що створює додаткові ризики для самих окупантів.

"Кажуть, що у Чорному морі топлять російські кораблі... Тому, відповідно, вони, мабуть, вирішили - краще ракети запускати з власної гавані, попри те, що, якщо воно здетонує, то там (у гавані - ред.) мало нікому не покажеться", - пояснив Плетенчук.

Росія продовжує застосовувати крилаті ракети морського базування, проте можливості їх використання з моря обмежені. За словами речника ВМС ЗСУ, підводні носії не виходять у море та не здійснюють пуски з гавані.

Як можна знищити "тіньовий флот" РФ

За оцінками України, близько 70% суден російського "тіньового флоту" вже перебувають під санкціями. Йдеться орієнтовно про 700 танкерів із тисячі. Водночас точна кількість залежить від методики підрахунку.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю Главреду пояснив, що самих обмежень недостатньо - вони мають створювати реальні перешкоди для діяльності російських суден.

Україна пропонує партнерам кілька способів посилити тиск на "тіньовий флот" РФ. Зокрема, йдеться про фактичну зупинку руху танкерів, внесення їхніх капітанів до санкційних списків, а також обмеження можливостей використання суден через тиск на страхові компанії та операторів.

За словами Власюка, ці інструменти потрібно активніше застосовувати, щоб санкції не залишалися формальними, а реально ускладнювали роботу російського "тіньового флоту".

"Тобто є різні варіанти, які потрібно активно застосовувати", - резюмував він.

Знищення російських кораблів - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив про потоплення контейнеровоза Yanina в Чорному морі. За його словами, підсанкційний контейнеровоз Yanina було потоплено в акваторії Чорного моря.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження чотирьох кораблів РФ під час операції в тилу противника. Йдеться про фрегати проєкту 11356, малий ракетний корабель проєкту 21631 та сторожовий корабель проєкту 22160.

Генштаб ЗСУ повідомив про удари по портовій інфраструктурі та кораблях у регіоні Каспію і Чорного моря. У Новоросійську уражено фрегат "Адмірал Ессен".

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Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к - український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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