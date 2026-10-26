Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія п’ять місяців ховає кораблі в гавані: в ВМС пояснили, що відбувається

Руслана Заклінська
26 жовтня 2026, 17:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому окупанти змінили тактику та які ризики це створює для них самих.
Росія п’ять місяців ховає кораблі в гавані: в ВМС пояснили, що відбувається
Росія перестала виводити кораблі в Чорне море / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/Crimeanwind

Ключові тези Плетенчука:

  • Росія понад п’ять місяців не виводить кораблі в море
  • Пуски ракет відбуваються з гавані в Новоросійську
  • Літаки та гелікоптери тримаються приблизно за 100 км від ЗСУ

Росія вже понад п’ять місяців не виводить кораблі в акваторію Чорного моря та перестала запускати звідти крилаті ракети "Калібр". Натомість пуски відбуваються безпосередньо з гавані в Новоросійську. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, російська авіація залишається активною над акваторією Чорного моря. Однак літаки та гелікоптери тримаються на відстані близько 100 км від Сил оборони України.

відео дня
ракета Калибр инфографика
Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

Водночас кораблі Чорноморського флоту РФ, які базуються в Новоросійську, вже п’ять місяців поспіль не виходять у море. Тому росіяни запускають ракети "Калібр" із гавані, що створює додаткові ризики для самих окупантів.

"Кажуть, що у Чорному морі топлять російські кораблі... Тому, відповідно, вони, мабуть, вирішили - краще ракети запускати з власної гавані, попри те, що, якщо воно здетонує, то там (у гавані - ред.) мало нікому не покажеться", - пояснив Плетенчук.

Росія продовжує застосовувати крилаті ракети морського базування, проте можливості їх використання з моря обмежені. За словами речника ВМС ЗСУ, підводні носії не виходять у море та не здійснюють пуски з гавані.

Як можна знищити "тіньовий флот" РФ

За оцінками України, близько 70% суден російського "тіньового флоту" вже перебувають під санкціями. Йдеться орієнтовно про 700 танкерів із тисячі. Водночас точна кількість залежить від методики підрахунку.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю Главреду пояснив, що самих обмежень недостатньо - вони мають створювати реальні перешкоди для діяльності російських суден.

Україна пропонує партнерам кілька способів посилити тиск на "тіньовий флот" РФ. Зокрема, йдеться про фактичну зупинку руху танкерів, внесення їхніх капітанів до санкційних списків, а також обмеження можливостей використання суден через тиск на страхові компанії та операторів.

За словами Власюка, ці інструменти потрібно активніше застосовувати, щоб санкції не залишалися формальними, а реально ускладнювали роботу російського "тіньового флоту".

"Тобто є різні варіанти, які потрібно активно застосовувати", - резюмував він.

Знищення російських кораблів - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив про потоплення контейнеровоза Yanina в Чорному морі. За його словами, підсанкційний контейнеровоз Yanina було потоплено в акваторії Чорного моря.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження чотирьох кораблів РФ під час операції в тилу противника. Йдеться про фрегати проєкту 11356, малий ракетний корабель проєкту 21631 та сторожовий корабель проєкту 22160.

Генштаб ЗСУ повідомив про удари по портовій інфраструктурі та кораблях у регіоні Каспію і Чорного моря. У Новоросійську уражено фрегат "Адмірал Ессен".

Читайте також:

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к - український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Чорноморський флот ВМС України чорноморський флот РФ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише енергетика: Росія змінила тактику ударів по Україні, названо нові цілі

Не лише енергетика: Росія змінила тактику ударів по Україні, названо нові цілі

20:07Економіка
Українці знову будуть без світла: які відключення заплановані на 27 жовтня

Українці знову будуть без світла: які відключення заплановані на 27 жовтня

20:03Енергетика
Зеленський підписав нові закони щодо мобілізації і воєнного стану - деталі

Зеленський підписав нові закони щодо мобілізації і воєнного стану - деталі

18:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Водіїв закликають брати з собою в авто засіб для миття посуду: у чому причина

Водіїв закликають брати з собою в авто засіб для миття посуду: у чому причина

Останні новини

20:07

Не лише енергетика: Росія змінила тактику ударів по Україні, названо нові цілі

20:03

Українці знову будуть без світла: які відключення заплановані на 27 жовтня

19:58

Більшість використовує соду неправильно: де вона справді незамінна у побутіВідео

19:50

Ігор Стаковиченко: після війни Україні потрібна нова модель економіки

19:49

Батьки втратили обох дітей через удар РФ: у лікарні помер 12-річний Артем

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
19:30

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

19:01

Жовтнева повня переверне життя з ніг на голову: що очікує знаків зодіаку

18:57

Зеленський підписав нові закони щодо мобілізації і воєнного стану - деталі

18:56

Потужні удари ЗСУ: підірвано вузол зв’язку, пункти управління та склади армії РФ

Реклама
18:36

Мурат Насиров співав українською: Сумська вразила своїми спогадамиВідео

18:33

Припинення бойових дій по лінії розмежування можливе: названо умову

18:29

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожногоВідео

18:09

Бульйон стане каламутним і втратить аромат: який овоч не варто додавати

17:54

Постачання пального в Україну опинилось під загрозою: чого чекати українцям

17:53

Україна хоче прискорити і змінити порядок денний мирних переговорів - ЗМІ

17:30

Росія "перенесла" столицю Русі з Києва: яке нове місто обралиВідео

17:21

Як утеплити вікна без ремонту: простий трюк допоможе зберегти тепло

17:19

Росія п’ять місяців ховає кораблі в гавані: в ВМС пояснили, що відбувається

17:17

Наталі Портман вперше висловилася щодо народження третьої дитини

17:15

Як повернути пожовклому тюлю білосніжність - що додати у пральну машину

Реклама
16:44

"Перекласти ці пісні": Астаф'єва висловилася про повернення NIKITA

16:33

Як прибрати нагар, жир та бруд з газових конфорок: ефективний спосіб

16:27

Тюльпани переживуть зиму й пишно зацвітуть: коли та як правильно садити цибулини

16:02

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

15:54

Чи можна заморожувати вареники: як зробити, щоб вони не злиплися та не розвалилисяВідео

15:47

Стилістка показала 7 трендових сумок на осінь-зиму: чим оновити гардеробВідео

15:46

Київстар ТБ ексклюзивно покаже дев’ять матчів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу 28–31 жовтня

15:41

"Мрії" здійснюються: засновник "Руху" Григорій Козловський профінансував відбудову поля для вихованців львівського центру

15:26

У Путіна оголосили рішення щодо війни на час переговорів з Україною

15:21

Штормовий вітер та дощі змінять погоду: які області України накриє негода

15:14

"Складне рішення": в Кабміні пояснили, що буде з бронюваннями після 1 грудня

14:36

Зміна призовного віку і мобілізація жінок: у Раді зробили важливу заяву

14:25

Радіодиктант-2026: про що буде текст, як його "хакнути" та чому виник скандал

14:18

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

14:11

"Серйозні стосунки": Бєдняков розповів про особисте життя після розлучення

13:50

Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

13:40

ЗСУ знищили новий альбом путіністки Доліної

13:25

"Сурогатна мама виношує": Вітвіцька зробила заяву про вагітність

13:25

Від зірки "ВІА Гри" до духовних практик: куди зникла Надія Мейхер і чому мовчить про війну

13:20

"Дослідження самої себе": Джамала представила альбом і несподіваний дует з ONUKA

Реклама
13:17

Садівників закликали обприскати троянди молоком у жовтні – у чому причинаВідео

13:09

Дорогі освіжувачі більше не потрібні: як за копійки наповнити дім приємним ароматом

12:59

До 300 балістичних ракет на місяць: Ігнат попередив про нову загрозу з боку РФ

12:53

Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей: Ігнат пояснив

12:48

Гороскоп Таро на завтра, 27 жовтня: Овнам — закрити очі, Ракам — шукати спосіб

12:47

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили: скільки діятимуть обмеження

12:34

Популярна в Україні крупа подорожчала удвічі: чи може виникнути дефіцит

12:32

"Він ще не знає": бек-вокалістка Жадана вразила дуетом з Могилевською на "Голосі країни"Відео

12:01

Могилевська звернула увагу на учасницю MONATIK: який подарунок вона їй вручила

11:56

Китайський гороскоп на завтра, 27 жовтня: Тиграм — примирення, Мавпам — плани

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти