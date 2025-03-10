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Переговори в Саудівській Аравії можуть стати "останнім шансом" для Києва - The Economist

Анна Ярославська
10 березня 2025, 11:20
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Україна побоюється, що зустріч у Джидді може обернутися шантажем.
Зеленський, Єрмак, Рубіо
Ставки переговорів у Саудівській Аравії не могли бути вищими / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Коротко:

  • Ставки переговорів у Джидді дуже високі
  • Другого шансу в України може не бути
  • Провал у Саудівській Аравії може обернутися новим тиском з боку США

11 березня делегації з Києва та Вашингтона зустрінуться в Джидді в Саудівській Аравії. Над Україною нависла небезпечна перспектива, що провалені переговори можуть спровокувати ще більший тиск з боку Америки.

Як пише видання The Economist, зустріч відбудеться через десять днів після скандалу в Овальному кабінеті, і "тепер настає момент катарсису або черговий раунд жорстокого покарання".

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Американська сторона заявляє, що мета переговорів - створити "рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню". Однак з української сторони серед сподівань, є побоювання, що зустріч може бути шантажем, тактикою затягування часу або спробою Трампа домогтися поступок, вигідних Росії.

"Над Україною нависла небезпечна перспектива, що провалені переговори можуть спровокувати ще більший тиск з боку Америки. Інший український чиновник попереджає, що підхід Америки, якщо він продовжиться, може залишити Україну в "сірій зоні". Це змусить її використовувати більш жорстоку військову тактику для свого виживання", - пише видання.

Зазначається, то ставки переговорів у Саудівській Аравії не могли бути вищими. Якщо вони проваляться, Україна навряд чи отримає ще один шанс

"Американці подвоять режим інструктажу і нав'яжуть нам те, що вирішать вони і Росія", - сказав співрозмовник видання.

Переговори зі США в Саудівській Аравії - останні новини

Як писав Главред, 10 березня президент України Володимир Зеленський вирушить з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

11 березня в Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегацій. США планують використати цю зустріч для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

На переговорах США та України в Саудівській Аравії українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті, а саме - часткове припинення вогню в Чорному морі. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

Інші новини:

Конфлікт між Трампом і Зеленським у Білому домі

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

3 березня Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті й заявив, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку.

4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру та готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

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