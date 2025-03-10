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Стратегічні об'єкти РФ під атакою: у Генштабі ЗСУ розповіли важливі подробиці

Ангеліна Підвисоцька
10 березня 2025, 18:39оновлено 10 березня, 20:17
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Українські захисники атакували нафтопереробні заводи РФ, продукцію яких активно використовують російські окупанти.
Стратегічні об'єкти РФ під атакою: у Генштабі ЗСУ розповіли важливі подробиці
Українські сили вдарили по російських НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріни з відео (ілюстративне фото)

Головне:

  • Українські захисники вдарили по російських НПЗ
  • Пальне з атакованих заводів активно використовується армією РФ

Українські сили потужно вдарили по важливих стратегічних об'єктах російських окупантів. Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Його продукція активно використовувалась російськими окупантами. Загалом Рязанський НПЗ виготовляв у середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів.

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"Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України", - йдеться у повідомленні.

Також під атакою опинився і Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Пальне з цього НПЗ використовується російськими військами на північному напрямку.

"Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

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