Стратегічні об'єкти РФ під атакою: у Генштабі ЗСУ розповіли важливі подробиці

Українські захисники атакували нафтопереробні заводи РФ, продукцію яких активно використовують російські окупанти.

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Українські сили вдарили по російських НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріни з відео (ілюстративне фото)

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Українські захисники вдарили по російських НПЗ

Пальне з атакованих заводів активно використовується армією РФ

Українські сили потужно вдарили по важливих стратегічних об'єктах російських окупантів. Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Його продукція активно використовувалась російськими окупантами. Загалом Рязанський НПЗ виготовляв у середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів.

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"Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України", - йдеться у повідомленні.

Також під атакою опинився і Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Пальне з цього НПЗ використовується російськими військами на північному напрямку.

"Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

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