Британія скликає новий саміт щодо України – що відомо

Цей захід відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня.

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Британія скликає новий саміт / колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Британія хоче провести повторний саміт щодо України

Він відбудеться в онлайн-форматі 15 березня

У зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО, які готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих"

У суботу, 15 березня, Велика Британія планує провести повторний саміт щодо України. Він відбудеться в онлайн-форматі. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що цей захід відбудеться наприкінці напруженого дипломатичного тижня: у вівторок заплановані українсько-американські переговори в Саудівській Аравії, крім того, протягом тижня в Парижі пройдуть окремі європейські дискусії за участю міністрів оборони Британії, Німеччини, Італії та Польщі.

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"Можна очікувати, що прем'єр-міністр Кір Стармер проведе другу зустріч лідерів коаліції охочих, спираючись на саміт у Ланкастер-хаусі", – повідомив представник Даунінг-стріт Дейв Парес, маючи на увазі лондонську зустріч 2 березня.

Крім того, за інформацією Bloomberg, у новій зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО, які готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих".

Водночас, які саме держави братимуть участь у другому саміті щодо України, не розкривається.

"Ми зосереджені на підтримці України, забезпеченні суверенної та безпечної України й роботі над пропозиціями щодо досягнення міцного й довговічного миру", – додав Парес.

Саміт у Лондоні - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 березня у Лондоні відбувся європейський саміт, у якому взяли участь 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій. На саміті обговорювали гарантії безпеки для України та мирний план.

Після саміту Стармер та Макрон зазначили, що перемир'я має бути на морі, в енергетиці та в повітрі. Вони назвали таку ідею альтернативним варіантом з домовленостей США та РФ.

Крім того, прем'єр Великобританії заявив, що в Україну будуть відправлені миротворці для захисту виконання мирної угоди.

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The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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