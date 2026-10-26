Штормовий вітер та дощі змінять погоду: які області України накриє негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Де прогнозуються дощі
Погода в Україні у вівторок, 27 жовтня, буде хмарною, але з проясненнями. В деяких областях очікується сильний вітер. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За словами синоптиків, на південному заході країни, вночі і в західних областях прогнозуються дощі. Водночас на решті території без істотних опадів.
"Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів, на узбережжі морів до +14 градусів.
Вдень очікується +10…+15 градусів, на півдні країни до +18 градусів; в Карпатах вночі та вдень 0…+5 градусів.
Якою буде погода в Києві та області
Завтра в Києві та області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі складатиме +5…+10 градусів, вдень +10…+15 градусів. У Києві вночі очікується +8…+10 градусів, вдень +12…+14 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні з 26 жовтня до 1 листопада буде аномально теплою та переважно сухою у всіх регіонах. В останні дні жовтня погодні умови на території України визначатиме антициклон та область підвищеного атмосферного тиску.
Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова заявляла, що погода в Україні у листопаді буде схожою до жовтневої. Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму.
Крім того, синоптики говорили, що перші опади у вигляді мокрого снігу цілком можливі вже в листопаді, особливо в другій половині місяця. Однак повноцінного переходу до стійкої сніжної зими поки що не очікується.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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