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Україна запроваджує режим припинення вогню: де та коли він діятиме

Анна Косик
26 жовтня 2026, 23:15
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У Генштабі назвали мету встановлення режиму тиші.
Україна запроваджує режим припинення вогню: де та коли він діятиме
Україна оголосила про заплановане локальне припинення вогню / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/SJTF_Odes

Що повідомили в Генштабі:

  • У ніч на 27 жовтня Україна запроваджує режим тиші для гуманітарної операції в Олешках
  • Україна планує доставити допомогу мешканцям окупованого міста
  • Сили оборони роблять усе можливе, щоб допомогти українцям в Олешках

Україна з 03:00 27 жовтня за київським часом запроваджує режим тиші у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Там зазначили, що режим припинення вогню встановлюється лише для того, щоб доставити жителям Олешок допомогу та підготувати до вільного пересування цивільне населення окупованого міста.

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"Закликаємо усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку ви отримуєте і поширюєте. Користуйтесь офіційними джерелами інформації.Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що українські військові роблять усе можливе, щоб допомогти жителям Олешок та забезпечити виконання відповідних рішень для забезпечення безпеки та порятунку співгромадян.

Чи зможуть мешканці Олешок врятуватися під час гуманітарної операції - думка експерта

Главред писав, що за словами публіциста Віталія Портникова, шанс на гуманітарний коридор для мешканців окупованих Олешок з’явився лише після втручання Меланії Трамп.

Україна запроваджує режим припинення вогню: де та коли він діятиме
Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Перша леді США ще здатна допомогти мешканцям маленького українського містечка на Херсонщині врятуватися від голодної смерті, хоча ми поки не знаємо, яким буде справжній результат її ініціативи. Але саму Україну ані Меланія, ані її чоловік врятувати не в змозі.

Ситуація в Олешках - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна з другої половини жовтня готується до гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, щоб доставити місцевим жителям їжу та медикаменти й допомогти охочим виїхати із зони бойових дій.

Раніше у Білому домі повідомили, що Україна та РФ домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Напередодні українські військові кілька разів за допомогою безпілотників доставляли пакунки з продуктами та медикаментами загальною вагою майже 4 тонни у Олешки.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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