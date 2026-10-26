Україна хоче прискорити і змінити порядок денний мирних переговорів - ЗМІ

Українська сторона сподівається досягнути успіху у переговорах, але не після першої зустрічі.

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У тристоронніх переговорах між Україною, РФ та США можуть відбутися зміни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Київ хоче швидше запланованого провести тристоронні переговори

Україна планує залучити до переговорів європейців

Українська сторона хоче змінити порядок денний переговорів

Київ разом із Вашингтоном добивається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше. Зараз зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада.

Як повідомляє Українська правда, станом на вечір 25 жовтня Москва остаточно не підтвердила зміну дати.

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Видання пише, що ще одна мета української сторони - залучити до перемовин представника Євросоюзу, хоча країна-агресор Росія, а нерідко й США, цьому опираються.

Чому Україна хоче пришвидшити переговори

У Києві поспіх пов'язують із наближенням найхолоднішого періоду року. На Банковій вважають, що в Кремлі досі розраховують зламати Україну саме цієї зими.

"В грудні кожен тиждень буде важливим. Коли в тебе нема світла, води чи опалення, то всі дні грають роль", - пояснив співрозмовник УП в команді Зеленського.

Чого очікує Київ від переговорів

Українська сторона не плекає ілюзій щодо швидкого результату. Щоб вийти на конкретні домовленості, знадобиться щонайменше кілька раундів. Один з учасників попередніх перемовин у команді Зеленського прогнозує поступовий розвиток подій.

"Є відчуття, що у складах груп будуть оновлення. Тому на першій зустріч нові делегації притруться. На другій почнеться предметна робота. Ну і десь на третю можуть бути вже якісь реальні рішення", - розповів він.

Окреме питання - формат участі ЄС. Співрозмовник УП, близький до переговорної групи, описав, як Київ планує обійти обмеження Москви.

"Росіяни, до речі, не хочуть садити європейців за стіл на першій зустрічі. Але наші їх привезуть і прям у режимі реального часу будуть там в Абу-Дабі брифувати. Проблема європейців у тому, що у них немає визначеного представника, а значить, всі ці посланці можуть працювати тільки на прийом сигнала. У них нема мандата хоч щось вирішувати", - зазначає джерело.

Втім, на двох останніх зустрічах кандидатура від Євросоюзу нарешті почала вимальовуватися. Нею став Бйорн Зайберт – керівник кабінету та найближчий помічник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Які зміни можуть відбутися у переговорах

Київ пропонує змінити сам порядок денний: замість того щоб на старті сперечатися, кому відійде те чи інше село, спершу визначити, яким буде повоєнний устрій.

"Нам треба показати картину того, як виглядатиме ця частина світу, як Україну будуть захищати, яка буде співпраця з НАТО чи що там ще буде. У нас всередині країни довіра до Трампа тільки на 6% вища, ніж довіра до Путіна. Просто під запевнення Трампа тут ніхто нічого не зробить", - наголошує співрозмовник видання.

За даними джерел УП у дипломатичній команді Зеленського, Джаред Кушнер і Стів Віткофф передали Путіну ідею обговорити нову модель безпеки, і той нібито навіть погодився.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, за словами співрозмовника УП, доносив американцям думку, що підсумкова мирна конфігурація має бути такою, з якою могли б погодитися харків'яни та дніпряни.

"Після Донбасу вони наступні, і якщо жителі цих регіонів подивляться на нашу "формулу миру" й скажуть: "Окей, нас це влаштовує", – тоді це справді буде працююча історія", - переказує слова Арахамії джерело.

Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії.

Зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія не збирається припиняти удари по Україні через відновлення тристоронніх переговорів. Рішення повернутися до діалогу не передбачає жодних обмежень у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що Кремль планує використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб вибити із Заходу поступки щодо розширення НАТО та послабити оборонний потенціал Альянсу.

Напередодні Зеленський заявив, що згода лідера РФ Володимира Путіна відновити мирні переговори з Україною ще не гарантує, що зустріч відбудеться. Важливо оцінювати її результати вже після проведення, а не робити висновки заздалегідь.

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Про джерело: Українська правда Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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