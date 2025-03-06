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Умова підписання угоди: США вимагають від України швидкого припинення вогню

Марія Николишин
6 березня 2025, 20:31оновлено 6 березня, 21:25
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Найближчими днями ситуація з угодою може просунутися.
Умова підписання угоди: США вимагають від України швидкого припинення вогню
Угода про рідкоземельні метали / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

  • США готові завершити роботу над угодою про копалини
  • Для цього потрібно, щоб Зеленський став на шлях до перемир'я і переговорів з РФ

Президент США Дональд Трамп хоче пов'язати угоду про видобуток корисних копалин з вимогою припинити вогонь в Україні. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що США дали зрозуміти, що вони готові завершити роботу над угодою з Україною, якщо президент Володимир Зеленський погодиться стати на шлях до перемир'я і переговорів із країною-агресором Росією.

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Крім того, співрозмовники видання зазначили, що це - єдина причина, через яку угоду між Україною і США все ще не підписано, незважаючи на заяви Трампа і Зеленського про готовність укласти угоду.

За словами джерел видання, найближчими днями ситуація з угодою може просунутися. Але позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп відомий тим, що змінює свою думку.

Умова підписання угоди: США вимагають від України швидкого припинення вогню
Угода про копалини / Інфографіка: Главред

Угода про копалини - що відомо

Як повідомляв Главред, після скандальної зустрічі президентів США та України, Дональд Трамп все ж не виключає, що ще може підписати угоду про рідкоземельні копалини з Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що як і раніше, готовий підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

Водночас, конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що угода про мінерали між Україною та США може бути підписана найближчим часом.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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