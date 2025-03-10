Україна, ставши військовою лабораторією, готова воювати самотужки - The Times

Однак постійна втрата підтримки США все одно стане серйозним ударом.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-stav-voennoy-laboratoriey-gotova-voevat-v-odinochku-the-times-10645991.html Посилання скопійоване

Україна готова воювати самотужки - The Times / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Що написано в статті The Times:

Виробництво зброї в Україні зросло в 35 разів за три роки

Протягом року з'явиться українська альтернатива далекобійній зброї від США

Відтоді, як США призупинили військову допомогу Україні, внутрішнє виробництво озброєнь опинилося в центрі уваги. Тепер багато хто розглядає його не тільки як гнучке доповнення до західної зброї, а й як двигун військової машини Києва. Про це пише The Times.

Так, через кілька годин після того, як Білий дім припинив військову підтримку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що внутрішнє виробництво зброї зросло в 35 разів за три роки.

відео дня

"Ми вже виробляємо третину необхідної нам зброї, наша мета - 50 відсотків", - написав він у Telegram.

Як зазначив ексміністр оборони Андрій Загороднюк, на початку війни виробництво зброї "почало зростати з гаражів, будинків людей і невеликих заводів".

"У 2024 році військова промисловість переросла можливості уряду щодо закупівель. Тепер можливості у два-три рази перевищують купівельну спроможність. Це те, що зупинило росіян на тлі постійного дефіциту західної вогневої потужності. Кілька [компаній] уже вийшли на світовий рівень", - сказав він.

Ексміністр оборони Олексій Резніков підкреслює, що, хоча європейська та американська зброя, як і раніше, надзвичайно цінна, зараз для України першочерговим завданням є заробляння грошей для інвестування у вітчизняне виробництво озброєнь.

"У нас є своя Кремнієва долина. У гаражах по всій країні є геніальні дослідники та інженери, які роблять те, чого ніхто раніше не робив... Найбільша військова лабораторія на планеті - це Україна, друга - Ізраїль, але ми - найбільша. Тому найкраща інвестиція в європейську оборону - це інвестиції в українську оборону", - зазначив він.

Резніков також вважає, що завдяки інноваціям припинення військової підтримки США навряд чи призведе до істотного зрушення на фронті.

"Сьогоднішня війна, через три роки, - це зовсім інша війна... Піхота рідко зустрічається одна з одною на полі бою. Значний прорив наших ліній росіянами нині вкрай малоймовірний. Якщо вони відправлять колону танків, як це було в лютому 2022 року, її знищать безпілотники", - зазначив він.

Однак постійна втрата підтримки США все одно стане серйозним ударом, сказав Загороднюк.

"[Дрони], хоча вони фактично знаменують собою військово-технічну революцію, все ще не можуть замінити великі ракети, протиповітряну оборону, розвідку і пілотовану авіацію в багатьох відношеннях", - зазначив він.

При цьому найзатятіші прихильники української оборонної промисловості вважають, що протягом року з'явиться вітчизняна альтернатива далекобійній зброї від США, наголошується в статті.

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова передавати Києву свої розвіддані замість США. Французька розвідка суверенна і має власні можливості, повідомив Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що компанія Maxar, що спеціалізується на супутникових знімках високої якості, обмежила безкоштовний доступ до своїх зображень. Однак інформація про повну заборону для України не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. Вона уточнила, що питання подальшого фінансування перебуває на розгляді, а рішення ще не ухвалено.

Більше новин:

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред