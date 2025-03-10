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Україна, ставши військовою лабораторією, готова воювати самотужки - The Times

Віталій Кірсанов
10 березня 2025, 14:40
854
Однак постійна втрата підтримки США все одно стане серйозним ударом.
Україна
Україна готова воювати самотужки - The Times / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Що написано в статті The Times:

  • Виробництво зброї в Україні зросло в 35 разів за три роки
  • Протягом року з'явиться українська альтернатива далекобійній зброї від США

Відтоді, як США призупинили військову допомогу Україні, внутрішнє виробництво озброєнь опинилося в центрі уваги. Тепер багато хто розглядає його не тільки як гнучке доповнення до західної зброї, а й як двигун військової машини Києва. Про це пише The Times.

Так, через кілька годин після того, як Білий дім припинив військову підтримку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що внутрішнє виробництво зброї зросло в 35 разів за три роки.

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"Ми вже виробляємо третину необхідної нам зброї, наша мета - 50 відсотків", - написав він у Telegram.

Як зазначив ексміністр оборони Андрій Загороднюк, на початку війни виробництво зброї "почало зростати з гаражів, будинків людей і невеликих заводів".

"У 2024 році військова промисловість переросла можливості уряду щодо закупівель. Тепер можливості у два-три рази перевищують купівельну спроможність. Це те, що зупинило росіян на тлі постійного дефіциту західної вогневої потужності. Кілька [компаній] уже вийшли на світовий рівень", - сказав він.

Ексміністр оборони Олексій Резніков підкреслює, що, хоча європейська та американська зброя, як і раніше, надзвичайно цінна, зараз для України першочерговим завданням є заробляння грошей для інвестування у вітчизняне виробництво озброєнь.

"У нас є своя Кремнієва долина. У гаражах по всій країні є геніальні дослідники та інженери, які роблять те, чого ніхто раніше не робив... Найбільша військова лабораторія на планеті - це Україна, друга - Ізраїль, але ми - найбільша. Тому найкраща інвестиція в європейську оборону - це інвестиції в українську оборону", - зазначив він.

Резніков також вважає, що завдяки інноваціям припинення військової підтримки США навряд чи призведе до істотного зрушення на фронті.

"Сьогоднішня війна, через три роки, - це зовсім інша війна... Піхота рідко зустрічається одна з одною на полі бою. Значний прорив наших ліній росіянами нині вкрай малоймовірний. Якщо вони відправлять колону танків, як це було в лютому 2022 року, її знищать безпілотники", - зазначив він.

Однак постійна втрата підтримки США все одно стане серйозним ударом, сказав Загороднюк.

"[Дрони], хоча вони фактично знаменують собою військово-технічну революцію, все ще не можуть замінити великі ракети, протиповітряну оборону, розвідку і пілотовану авіацію в багатьох відношеннях", - зазначив він.

При цьому найзатятіші прихильники української оборонної промисловості вважають, що протягом року з'явиться вітчизняна альтернатива далекобійній зброї від США, наголошується в статті.

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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