Ціна на автогаз різко додасть у ціні: українцям назвали про нову вартість палива

Український ринок залежить від поставок автогазу з європейських країн, де зараз спостерігається дефіцит цього ресурсу.

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Виявлено ймовірність нового зростання цін на АЗС / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Важливе із заяв Куюна:

В Україні може продовжити зростати вартість автогазу

Динаміка цін на АЗС залежить від ситуації на світовому енергетичному ринку

Вартість автогазу на АЗС в Україні може продовжувати зростати й досягти позначки в 60 грн за літр. Такий прогноз озвучив директор консалтингової групи A-95 Сергій Куюн.

У коментарі РБК-Україна він пояснив можливе подорожчання дефіцитом палива в Європі та труднощами з його доставкою.

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За словами експерта, український ринок залежить від поставок автогазу з європейських країн, де зараз спостерігається нестача ресурсу, а ціни залишаються високими. Додатковим фактором тиску на вартість стало ускладнення логістики.

Одним із важливих маршрутів поставок раніше був Дунай. Однак через обміління річки можливості транспортування палива цим напрямком істотно скоротилися. У результаті пропозиція на внутрішньому ринку зменшилася, що створює передумови для подальшого зростання цін на автогаз.

Що буде з цінами на дизель

На відміну від автогазу, ситуація з дизельним паливом, за оцінкою Куюна, може розвиватися спокійніше. Експерт очікує стабілізації вартості дизеля на українських автозаправних станціях і не прогнозує нового витка подорожчання в найближчій перспективі.

Разом з тим подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на світовому енергетичному ринку. За словами фахівця, міжнародна обстановка залишається напруженою, тому учасникам ринку доведеться стежити за змінами світових котирувань та їхнім впливом на вартість палива в Україні.

Таким чином, найближчим часом автомобілісти можуть зіткнутися з різною динамікою цін: автогаз ризикує й надалі дорожчати, тоді як вартість дизельного палива, згідно з прогнозом експерта, може стабілізуватися.

/ Главред

Удари РФ по українських АЗС: експерт про те, чого домагається РФ

Російські війська могли цілеспрямовано атакувати паливну інфраструктуру України в рамках підготовки до зимового періоду. Таку версію висунув експерт Леонід Невзлін, коментуючи удари реактивних безпілотників по кількох автозаправних комплексах компанії "Укрнафта" у Києві.

За оцінкою експерта, йдеться не про окремі епізоди, а про послідовну кампанію проти об’єктів паливної інфраструктури. Подібні атаки фіксувалися й раніше: у серпні та вересні аналогічні інциденти сталися ще в шести регіонах України.

Невзлін вважає, що одна з можливих цілей таких дій - ускладнити роботу розподіленої системи постачання палива в країні напередодні зими. Перебої з постачанням можуть створити додаткові труднощі для забезпечення споживачів необхідними ресурсами.

Окремо експерт звернув увагу на вдосконалення російських ударних безпілотників типу "Шахед", які оснащуються реактивними двигунами. На його думку, розширенню їхніх можливостей сприяють, зокрема, поставки з Китаю та збереження каналів обходу західних санкційних обмежень.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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