Мурат Насиров співав українською: Сумська вразила своїми спогадами

Відео було знято на початку 2000-х, проте багато користувачів побачили його вперше.

https://glavred.net/starnews/murat-nasyrov-pel-na-ukrainskom-sumskaya-osharashila-vospominaniem-10807211.html Посилання скопійоване

Мурат Насиров готувався до концерту в Україні / Колаж "Главред", фото російських ЗМІ, Вікіпедія

Коротко:

Яку пісню готував артист українською мовою

Хто розповів про кліп

В інтернеті виявили архівний кліп російського співака Мурата Насирова, який наклав на себе руки в терористичній Росії.

У ньому співак виконує українську версію одного зі своїх найвідоміших хітів. Відео було знято на початку 2000-х, проте багато користувачів побачили його вперше і навіть припустили, що запис міг бути створений за допомогою штучного інтелекту.

відео дня

Сумніви розвіяла українська актриса Ольга Сумська. Вона розповіла, що особисто чула, як артист виконував цю композицію українською мовою під час концерту, де вона працювала ведучою.

Своїми спогадами знаменитість поділилася в Instagram, опублікувавши фрагмент архівного відео. За словами Сумської, виступ залишив у неї яскраві враження.

Як з’явилася українська версія хіта Мурата Насирова

Йдеться про композицію "Я - це ти", яка принесла казахстанському виконавцю широку популярність наприкінці 1990-х. У 2002 році співак представив її українську версію під назвою "Я наче ти, ти наче я".

Це був не випадковий експеримент, а частина творчих планів артиста, який активно виступав в Україні та готував спеціальну концертну програму для місцевої публіки. Переклад пісні виконав український композитор Сергій Круценко.

Ольга Сумська про Мурата Насирова / Скріншот

Насиров представив програму разом із Державним естрадно-симфонічним оркестром України. Прем’єра відбулася в київському Жовтневому палаці. Надалі співак планував гастролі іншими великими містами країни, зокрема Донецьком, Дніпром, Харковом та Одесою.

Таким чином, україномовна версія хіта була частиною офіційного репертуару виконавця. Архівне відео нагадало шанувальникам про той період його кар’єри, коли він приділяв особливу увагу українській аудиторії.

Що відомо про трагічну загибель співака

Мурат Насиров помер 19 січня 2007 року у віці 37 років. Його знайшли під вікнами багатоповерхового будинку в Москві. Трагедія викликала широкий резонанс, а обставини смерті артиста протягом багатьох років ставали предметом обговорень.

В інтернеті також поширювалися припущення про можливий зв’язок загибелі співака з терористом і ватажком Росії Володимиром Путіним та його коханкою, гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, опублікувала романтичну осінню фотосесію зі своїм чоловіком Валентином Томусяком.

Раніше також популярний російський комік Михайло Галустян, який підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, повідомив у Instagram, що раптово помер.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року - голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн запровадила персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред