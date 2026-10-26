Бронювання від мобілізації в Україні змінили: Кабмін оголосив нові правила

Підприємства ОПК та паливно-енергетичного комплексу не зможуть бронювати 100% військовозобов’язаних працівників.

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Нові правила бронювання в Україні / Колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП, УНІАН

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Для підприємств ОПК та енергетики ліміт знизили зі 100% до 95%

Збільшити квоту можна за окремим рішенням Міноборони або Міненерго

Підприємства перевірять на відповідність новим вимогам

В Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів встановили ліміт бронювання на рівні 95% замість 100%. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1328 від 23 жовтня 2026 року, оприлюдненій 26 жовтня.

Що зміниться у правилах бронювання

Згідно з постановою, підприємства ОПК та паливно-енергетичного комплексу зможуть бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників. Збільшити квоту понад цей рівень можна буде за окремим рішенням Міністерства оборони або Міністерства енергетики з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

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Водночас, як повідомили в уряді, нові обмеження не повинні стосуватися критично важливих працівників, які безпосередньо забезпечують виробничий процес, виконання оборонних контрактів, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи. Керівництво підприємств визначатиме, кого бронювати в межах установленої квоти.

Координаційний центр може відмовити в розгляді пропозиції про збільшення квоти, якщо керівник підприємства систематично порушував правила військового обліку. Зокрема, підставою можуть стати два або більше підтверджених порушень за останні 12 місяців або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за такі порушення.

Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Підприємства перевірять на відповідність критеріям

Постанова зобов’язує центральні органи виконавчої влади та місцеву владу протягом 10 днів переглянути й узгодити критерії, за якими підприємства визнають критично важливими для економіки, життєдіяльності населення та потреб Сил оборони.

Після цього органи влади мають перевірити, чи відповідають підприємства оновленим вимогам. Якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало статус критично важливого, виключать, відповідне рішення можуть скасувати.

Чинні рішення про визнання підприємств критично важливими залишатимуться чинними протягом установленого строку, за винятком тих, які скасують за результатами перегляду.

Критично важливими можуть визнавати підприємства, зупинка або суттєве скорочення роботи яких через мобілізацію працівників загрожуватиме обороноздатності, роботі критичної інфраструктури, постачанню необхідних товарів або фінансовій стійкості держави. Це стосується, зокрема, енергетики, оборонної промисловості, транспорту, логістики, аграрного сектору, медицини, зв’язку та житлово-комунального господарства.

Для чого створили Координаційний центр

Кабінет міністрів утворив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу. До його складу увійдуть представники Міністерства оборони, Офісу президента, Генерального штабу, СБУ, ГУР та Національної поліції.

Центр координуватиме роботу державних органів у питаннях бронювання, братиме участь у перегляді критеріїв критичності, розглядатиме пропозиції щодо збільшення квот і надаватиме рекомендації стосовно надання або скасування статусу критично важливого підприємства. Також він зможе аналізувати дані про військовозобов’язаних працівників через державні реєстри.

Нові правила набули чинності з дня офіційного опублікування постанови - 26 жовтня 2026 року.

Що варто перевірити через зміни бронювання

Адвокат Олексій Мендрук радить роботодавцям перевірити статус критично важливого підприємства та стежити за оновленням галузевих і регіональних критеріїв. Найбільше запитань, на його думку, може виникнути в компаній, які отримали цей статус переважно за економічними показниками.

Коментуючи нові обмеження бронювання, Мендрук зазначив, що повернення до 100% бронювання можливе лише за певною процедурою.

"Як ви зрозуміли, то 100% бронювання вже не буде. І якщо воно буде, то лише за умови механізму, коли частину таких людей будуть усе ж таки відправляти на фронт за певною процедурою, яку ми також побачимо", - сказав адвокат.

Військовозобов’язаним Мендрук радить перевірити, чи належним чином оформлено їхнє право на відстрочку та чи актуальні підтвердні документи.

"Якщо маєте право на відстрочку, актуалізуйте ці документи, зверніться до ЦНАПу або через Резерв+, оформіть відстрочку", - наголосив він.

Зміни у бронюванні працівників - новини за темою

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проєкт змін до правил бронювання, який передбачав зниження лімітів для оборонної та енергетичної галузей. У проєкті пропонувалося скорочення квот до 85% для оборонно-промислового та енергетичного секторів.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що перегляд системи бронювання не призведе до радикальних змін для критично важливих підприємств оборонної та енергетичної сфер. За його словами, постанова перебуває на стадії опрацювання і буде доопрацьована перед оприлюдненням.

Адвокат Олексій Мендрух пояснив, що невідповідність вимогам щодо військового обліку або статусу роботодавця може стати підставою для відмови у бронюванні навіть на підприємстві з правом бронювання. Механізм подання списків передбачає електронне подання даних через портал "Дія" відповідно до постанови №76.

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