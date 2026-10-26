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"Серйозні стосунки": Бєдняков розповів про особисте життя після розлучення

Христина Трохимчук
26 жовтня 2026, 14:11
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Телеведучий зізнався, чи зайняте його серце.
Андрій Бедняков
Андрій Бєдняков - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Бєдняков

Ви дізнаєтеся:

  • Чи збирається Андрій Бєдняков приховувати свої стосунки
  • Що відбувається в особистому житті ведучого

Відомий український телеведучий та гуморист Андрій Бєдняков поділився подробицями свого особистого життя після розставання з актрисою Анастасією Короткою. Шоумен чесно відповів на запитання шанувальників у Instagram про нові стосунки.

Телеведучий влаштував традиційну рубрику "питання-відповідь", у рамках якої підписники поцікавилися, чи буде він приховувати нову обраницю від громадськості. Андрій запевнив, що не збирається зберігати стосунки у таємниці, однак виставляти напоказ швидкоплинні захоплення - зовсім не в його стилі.

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Андрій Бедняков - стосунки після розлучення
Андрій Бєдняков - особисте життя після розлучення / фото: instagram.com, Бєдняков

"Коли з’являться (якщо це станеться), то, звичайно, покажу. Просто так щось виставляти - не моє. Я не з тих, хто хвалиться. Серйозні стосунки - це коли ти не просто так пишеш "кохана" і "я тебе кохаю", - пояснив шоумен.

За словами Бєднякова, зараз його серце вільне, а весь час і емоційні сили він спрямовує на турботу про близьких. Головними людьми в його житті залишаються син Остап і донька Ксенія, а також домашній улюбленець.

Бєдняков і Коротка з дітьми
Бєдняков і Коротка з дітьми / фото: instagram.com, Анастасія Коротка

"Поки що єдині серйозні стосунки, які у мене зараз є, - це стосунки з дітьми та Буфою (собакою - прим. ред.)", - додав ведучий.

Андрій Бєдняков - особисте життя

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка були разом 16 років, з яких 10 років перебували в офіційному шлюбі. Про розлучення пара оголосила в жовтні 2024 року. Колишнє подружжя виховує двох спільних дітей - сина Остапа та доньку Ксенію.

Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Соломія Вітвіцька різко відповіла хейтерам, які обговорювали її вагітність. Телеведуча опублікувала архівні кадри зі своїм округлим животом і зізналася, що втомилася від постійних домислів у мережі, зокрема чуток про можливе сурогатне материнство.

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Про персону: Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну він став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в’їзд на територію Росії строком на 50 років.

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