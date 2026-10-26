"Серйозні стосунки": Бєдняков розповів про особисте життя після розлучення

Ви дізнаєтеся:
- Чи збирається Андрій Бєдняков приховувати свої стосунки
- Що відбувається в особистому житті ведучого
Відомий український телеведучий та гуморист Андрій Бєдняков поділився подробицями свого особистого життя після розставання з актрисою Анастасією Короткою. Шоумен чесно відповів на запитання шанувальників у Instagram про нові стосунки.
Телеведучий влаштував традиційну рубрику "питання-відповідь", у рамках якої підписники поцікавилися, чи буде він приховувати нову обраницю від громадськості. Андрій запевнив, що не збирається зберігати стосунки у таємниці, однак виставляти напоказ швидкоплинні захоплення - зовсім не в його стилі.
"Коли з’являться (якщо це станеться), то, звичайно, покажу. Просто так щось виставляти - не моє. Я не з тих, хто хвалиться. Серйозні стосунки - це коли ти не просто так пишеш "кохана" і "я тебе кохаю", - пояснив шоумен.
За словами Бєднякова, зараз його серце вільне, а весь час і емоційні сили він спрямовує на турботу про близьких. Головними людьми в його житті залишаються син Остап і донька Ксенія, а також домашній улюбленець.
"Поки що єдині серйозні стосунки, які у мене зараз є, - це стосунки з дітьми та Буфою (собакою - прим. ред.)", - додав ведучий.
Андрій Бєдняков - особисте життя
Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка були разом 16 років, з яких 10 років перебували в офіційному шлюбі. Про розлучення пара оголосила в жовтні 2024 року. Колишнє подружжя виховує двох спільних дітей - сина Остапа та доньку Ксенію.
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Про персону: Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну він став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в’їзд на територію Росії строком на 50 років.
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