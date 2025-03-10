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РФ намагається просуватися: Сирський розповів про "оточення" ЗСУ під Курськом

Ангеліна Підвисоцька
10 березня 2025, 17:07
79
Російські окупанти разом з північнокорейськими військовими намагаються тиснути на українські позиції та заходити на територію України.
Сырский, ВСУ
Загрози оточення ЗСУ у Курській області немає / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Генштаб ЗСУ

Що каже Сирський:

  • РФ намагається тиснути на підрозділи ЗСУ
  • Росіяни намагаються заходити на територію України
  • Загрози оточення українських підрозділів у Курській області немає

У Мережі з'явилася інформація про складну ситуацію в Курській області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що там відбувається насправді.

Він заявив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

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Сирський підтвердив, що значна кількість російських військ разом з північнокорейськими військовими намагаються наступати на позиції українських захисників. Крім того, окремі ДРГ та малі піхотні групи окупантів намагаються заходити на українську територію.

Водночас нині немає загрози оточення українських підрозділів у Курській області. Українські бійці "знищують окупантів вогневими засобами "завдяки завчасно створеній системі оборони".

"Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує - вони зруйновані вогневим впливом агресора. Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти ... Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", - написав Сирський.

Він ухвалив рішення про посилення українського угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотниками.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в The Telegraph повідомляли про загрозу оточення 10-тисячного угруповання українських військ у Курській області - після наступу росіян під Суджею.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські війська накопичуються в селі Новеньке в Сумській області поруч із курським плацдармом ЗСУ. Наразі на кордоні областей і в районі села склалася критична і складна ситуація.

Пізніше з'явилися подробиці про нібито оточення військ і вихід ЗСУ з Курської області. Джерела РБК-Україна в українському командуванні повідомили, що поки не планується виведення українських військ з Курської області. Зараз вживаються заходи для стабілізації ситуації, а також плануються контрдії. Ситуація на цій ділянці фронту не катастрофічна і оточення українських військ поки що немає.

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що ситуація на Курщині залишається напруженою, але наразі не йдеться про оточення українських сил. Зараз триває битва за головну логістичну артерію. Він вважає, що навіть у разі захоплення траси українські військові не опиняться в "котлі".

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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