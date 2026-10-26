РФ вгатила балістикою по Києву - є жертва і поранені, пошкоджено лікарні

Повітряні сили ЗСУ попередили про пусків балістичних ракет із Брянська.

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Київ атакували балістикою / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Що відомо:

У Деснянському районі зафіксували влучання біля станції метро

Під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги

Парамедик та екстрений медичний технік отримали поранення

У Києві пролунали вибухи. Російські окупанти запустили по столиці балістичні ракети. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередньою інформацією, щонайменше чотири ракети рухалися з Чернігівщини в напрямку правобережної частини Києва. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичних ракет із Брянська.

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Оновлено 23:07: У Деснянському районі влучання біля гуртожитку одного з університетів. У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Постраждала 20-річна дівчина, її госпіталізували.

Оновлено 22:52: Уже 7 постраждалих у столиці. 6 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Оновлено 22:41: Пʼятеро постраждалих наразі в столиці. Всіх медики госпіталізували.

Оновлено 22:39: У Деснянському районі влучання біля житлового будинку. В ньому, попередньо, можуть бути заблоковані люди.

Оновлено 22:36: Серед постраждалих у Києві - парамедик та екстрений медичний технік бригади швидкої допомоги. Попередньо, вони дістали некритичні поранення. Медики продовжують працювати. Також пошкоджено автомобіль швидкої.

Оновлено 22:31: За даними КМДА, у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені два медичні заклади. Вибуховою хвилею вибило вікна у відділенні реанімації одного з них, а також у двох відділеннях іншої лікарні.

За попередніми даними, пацієнти та медичний персонал не постраждали.

Також у Дніпровському районі зафіксували влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного із супермаркетів є загиблий.

За даними моніторингових каналів, ворог застосував до 10 балістичних ракет типу С-400 по столиці. Під ударом був здебільшого лівий берег Києва.

"До ранку залишається дуже висока загроза повторних балістичних ударів,будьте уважні", - попередили у каналі "Моніторинг UA".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі Києва, попередньо, зафіксували влучання поблизу однієї зі станцій метро. На місці зайнявся автомобіль. Екстрені служби прямують туди.

"Під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі", - додав він.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Раніше канал "Kyiv AirDefense" зазначив, що Росія доставила додаткові ракети до прикордонних із Україною регіонів. Зокрема, у Брянській області нібито розмістили 13 балістичних ракет "Іскандер-М" та вісім ракет комплексів С-400, у Ростовській області - ще сім "Іскандер-М", а до Курської області доставили шість гіперзвукових ракет "Циркон".

Також повідомляють про підвищену загрозу застосування ракет по Києву, Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Скільки балістики РФ планує запускати по Україні

Росія може запускати по Україні понад 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Ігната, під час трьох останніх обстрілів Росія застосувала близько 39, 16 і 23 ракет відповідно. З урахуванням поодиноких пусків це приблизно 80 ракет на тиждень. Військовий зазначив, що під час однієї з атак, коли РФ випустила 39 ракет, українській ППО вдалося збити лише п’ять. Водночас він засумнівався, що Росія зможе тривалий час підтримувати такі темпи через обмежені запаси.

Для протидії загрозі Ігнат закликав посилювати превентивні дії проти Росії. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на російську нафтогазову галузь і подальшої військової допомоги партнерів, зокрема постачання ракет для Patriot.

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, моніторинговий Telegram-канал єРадар попередив про високий ризик балістичного обстрілу Києва. Монітори уточнили, що підвищена загроза була прогнозована на ніч 27 та 28 жовтня.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив про зміну поведінки російських безпілотних реактивних систем і про їхнє збільшення дальності польоту. Він підкреслив, що реактивні дрони долітають до заходу через зменшення бойової частини та збільшення пального.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький констатував, що РФ посилила удари по економічній інфраструктурі країни. У своїй промові прем'єр зазначив, що Росія змінила тактику ударів з метою виснаження економіки України.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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