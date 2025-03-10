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США та Росія починають "реставрувати" відносини: у Кремлі вийшли з заявою

Анна Косик
10 березня 2025, 13:22
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У Росії вважають, що наразі перебувають на початковому етапі відновлення двосторонніх відносин зі Штатами.
Путин, Песков, Трамп
У Росії заперечили початок переговорів зі Штатами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з YouTube

Головне із заяви Пєскова:

  • У РФ не розраховують на швидке відновлення відносин з США
  • Путін і Трамп висловили політичну волю у налагоджені контактів між країнами
  • Між очільниками США та РФ відбулась одна телефонна розмова

У ЗМІ з'явилася інформація, нібито цього тижня у Саудівській Аравії представники президента США Дональда Трампа проведуть переговори з українською та російською сторонами. Однак у країні-агресорці Росії заперечили це.

Як передають росЗМІ, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ніяких перемовин між США та РФ у Саудівській Аравії наразі не планується. За його словами, хоч країни і почали "реставрувати"двосторонні відносини, однак наразі знаходяться лише на початковій стадії цього шляху.

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"Шлях має бути досить довгий, важкий, але принаймні два президенти висловили політичну волю в цьому напрямку", - наголосив він.

Пєсков також повідомив, що наразі між кремлівським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом відбулася лише одна телефонна розмова, однак вона була досить конструктивною для того, щоб бути в діалозі і вирішувати проблеми.

США та Росія починають 'реставрувати' відносини: у Кремлі вийшли з заявою
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори у Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, нібито цього тижня представники адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії. При цьому подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах не розголошували.

Видання Financial Times із посиланням на джерела також повідомляло, що на переговорах США та України в Саудівській Аравії українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті.

Водночас, як писав Главред, за даними видання The Economist, над Україною нависла небезпечна перспектива, що провалені переговори можуть спровокувати ще більший тиск з боку Америки.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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