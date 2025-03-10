Росія хоче паузи в бойових діях: Буданов назвав причину такого 'бажання'

Один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів.

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Чому Росія хоче домогтися паузи на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви Буданова:

Росії потрібна пауза у війні

Окупанти вийшли на максимум свого виробництва

Країна-агресор Росія хоче домогтися паузи у війні проти України для того, щоб відновити сили. Зараз росіяни вийшли на максимум свого військового виробництва. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі DW.

"Росіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже", - наголосив він. відео дня

За його словами, один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів.

"Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету", - підкреслив Буданов.

Він також додав, що на відміну від України, росіянам доводиться витрачати свої гроші.

"У нас є партнери в цьому плані, а вони свої кошти витрачають", - підсумував голова ГУР.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Україна завжди має козирі й неодноразово доводила свою силу та стійкість. У 2022 році, коли США та європейські партнери сумнівалися у здатності Києва стримати російську навалу, прогнози Заходу не справдилися.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ще будучи кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. За його словами, ця заява все ще в силі.

Крім того, британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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