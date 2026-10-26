Міста України готуватимуть до кругової оборони: що відомо про указ Зеленського

Президент України підписав указ про посилення оборони українських міст.

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Зеленський підписав указ про кругову оборону міст / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Сухопутні війська ЗСУ

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Зеленський підписав указ про кругову оборону міст

Рішення передбачає посилення захисту населених пунктів

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розбудову смуги інженерних загороджень для забезпечення кругової оборони міст. Відповідне рішення має посилити захист населених пунктів. Про це йдеться в указі №1067/2026, опублікованому на сайті президента України.

Документ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 вересня 2026 року. Рішення РНБО має назву "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".

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Воно стосується створення інженерних загороджень для посилення оборони населених пунктів. Водночас конкретні заходи, механізми їх реалізації та інші подробиці не розголошують, оскільки рішення має гриф "Для службового користування".

Хто контролюватиме виконання рішення

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка.

Указ набрав чинності з дня його оприлюднення - 26 жовтня 2026 року. Відкритий текст документа не містить інформації про те, у яких саме містах і в які строки розбудовуватимуть інженерні загородження.

Іншим указом президент доручив за три місяці підготувати оновлення Стратегії нацбезпеки України.

Що таке кругова оборона міст - пояснення експерта

Військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі ТСН, що кругова оборона міста передбачає підготовку до ситуації, коли населений пункт опиняється в облозі або майже в оточенні, а противник може атакувати з різних напрямків. Це не лише будівництво окопів і загороджень, а й комплексне планування оборони, створення запасів боєприпасів, продуктів, води та медикаментів, а також підготовка медичної інфраструктури.

За словами Жданова, підготовка до кругової оборони потребує значних ресурсів і фінансових витрат. Необхідно облаштовувати сховища для військових, поранених і персоналу.

"Повинні бути сховища для особового складу, для поранених, для персоналу, який буде обслуговувати це все. Це такі заходи величезні по обсягу і затратні по грошах", - пояснив експерт.

Насамперед посилення оборони актуальне для прифронтових міст, зокрема Запоріжжя, яке розташоване близько до лінії фронту. Щодо Херсона, Жданов зазначив, що річка є природною перешкодою для наземного наступу. Він також вважає малоймовірною загрозу морського десанту для Одеси, оскільки Росія втратила можливості для проведення таких операцій.

Війна в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про дефіцит фінансування для оборони в 2026 році. Уряду, за його словами, потрібно залучити необхідні $20 млрд для покриття частини дефіциту на оборонні потреби.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що рішення про відновлення переговорів не означає паузи в бойових діях. Кремль у своїй заяві зазначив, що удари не припинятимуться під час перемовин.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін наголосив, що припинення бойових дій по лінії розмежування можливе за створення відповідних умов. За його словами, ключовим є створити умови неможливості просування для армії РФ.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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