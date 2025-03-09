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Зеленський сказав, на який результат очікує від зустрічі у Саудівській Аравії

Руслана Заклінська
9 березня 2025, 23:48
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Зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії стала ще більш підготовленою, заявив президент.
Зеленський сказав, на який результат очікує від зустрічі у Саудівській Аравії
Зеленський їде в Саудівську Аравію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

  • 10 березня Володимир Зеленський вирушить до Саудівської Аравії
  • Зустріч делегацій України і США стала ще більш підготовленою
  • Україна сподівається на результати щодо наближення миру і продовження підтримки

У понеділок, 10 березня, президент України Володимир Зеленський вирушить з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Зустріч між делегаціями України та США 11 березня повинна бути результативною. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", - заявив Зеленський.

відео дня

За його словами, "дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях". Відтак, Україна активно працює над тим, щоб задовольнити потреби своїх військових в озброєнні.

Президент розповів, що міністр оборони України Рустем Умєров доповів йому про результати зустрічей із міжнародними партнерами. У відповідь на ці контакти Польща готує нові пакети підтримки для України і продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів.

"Німеччина – очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них. Надзвичайно важливо, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. Ми дуже цінуємо це. Євросоюз – працюємо на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні", - зазначив він.

Зеленський додав, що Нідерланди готові інвестувати в розширення виробництва зброї в Україні. Підтримка країн Північної Європи та Балтії також залишається потужною.

"Це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх – і Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам", - наголосив президент.

помощь США, инфографика
Допомога Україні від США / Інфографіка: Главред

Зустріч у Саудівській Аравії - новини України

Нагадаємо, у Саудівській Аравії готується зустріч української та американської команд. Делегація України складатиметься з чотирьох представників: Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. Президент Зеленський розпочне візит до Саудівської Аравії з зустрічі зі Спадкоємним принцом, після чого українські дипломати та військові проведуть переговори з американською командою 11 березня.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Марком Рубіо майбутню зустріч делегацій України та США. Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп має намір якнайшвидше завершити війну.

Як повідомляв Главред, Зеленський 8 березня анонсував важливі зустрічі з лідерами ЄС та партнерами, зокрема в Саудівській Аравії. Він зазначив, що наступного тижня очікується багато роботи на міжнародному рівні.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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