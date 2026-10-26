Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 27 жовтня.

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Курс валют на 27 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс долара 27 жовтня

Наскільки подешевшав євро

Який курс злотого встановлено на 27 жовтня

На вівторок, 27 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар оновив черговий історичний максимум, євро також значно підсилив свої позиції. Злотий теж показує ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 27 жовтня

Офіційний курс долара США оновив історичний рекорд. На вівторок курс американської валюти до гривні встановлено на рівні 45,53 гривні за долар, що на 33 копійки більше ніж попереднього дня.

відео дня

Зазначимо, що попередній офіційний історичний максимум долара США в Україні було зафіксовано 26 жовтня 2026 року на рівні 45,20 грн за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро на 27 жовтня

Курс євро також значно виріс відносно гривні. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,95 гривні за один євро, тобто гривня послабила свої позиції на 38 копійок.

Курс злотого на 27 жовтня

Злотий теж показав незначний ріст відносно української валюти. На вівторок, 27 жовтня НБУ збільшив курс польського злотого на 5 копійок - до 11,56 гривні.

Яким буде курс валют до 1 листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що у період із 26 жовтня до 1 листопада валютний ринок залишатиметься в прогнозованих межах.

За його словами, тиск на гривню зберігатиметься через інфляцію, дефіцит зовнішньої торгівлі та залежність від міжнародної фінансової допомоги.

"На межі жовтня та листопада валютний ринок, найімовірніше, перебуватиме у звичних межах, хоча зовнішні та внутрішні ризики залишатимуться досить відчутними. За нашими прогнозами, у період 26 жовтня - 1 листопада курс долара на міжбанку становитиме 44,85-45,25 грн, євро - 50-51 грн. На готівковому ринку долар може коливатися в межах 44,8-45,5 грн, а євро - 50-52 грн", - зазначив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що наа понеділок, 26 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар встановив новий історичний рекорд, а євро подорожчав. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Раніше фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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