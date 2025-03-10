Україна на переговорах із США буде просувати три ключові вимоги, - ЗМІ

В рамках переговорів із США Україна буде наполягати на припиненні далекобійних ударів, режиму тиші на морі та обміні полоненими, зазначають ЗМІ.

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Стало відомо, на чому наполягатиме Україна на переговорах із США / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, 22 ОМБр

Коротко:

Україна на переговорах із США буде наполягати на 3 ключових рішеннях

Україна готова підписати угоду із США щодо корисних копалин

11 березня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та США, під час якої обговорюватимуться питання припинення війни в Україні. Суспільне з посиланням на анонімне джерело, обізнане з позицією делегації повідомило деталі переговорної позиції України.

Українська делегація на переговорах із США в Саудівській Аравії наполягатиме на:

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встановленні режиму тиші на морі,

забороні далекобійних ударів,

звільненні полонених.

"Це реально втілити швидко і проконтролювати", — сказав наш співрозмовник.

Крім того, Україна готова підписати угоду щодо рідкісноземельних копалин під час зустрічі.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зазначив, що США близькі до відновлення обміну розвідданими з Україною, зазначивши, що Вашингтон "майже це зробив". Він також очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

Трамп заявив, що на переговорах, які відбудуться 11 березня, Україна та США мають визначити, чи готова Україна зробити поступки на користь Росії для припинення війни, повідомляє Fox News.

До цього, Трамп звинуватив Володимира Зеленського у тому, що той отримував фінансову допомогу від США, "як цукерку у дитини", і розкритикував адміністрацію Байдена за надання Україні значної військової підтримки.

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