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Припинення бойових дій по лінії розмежування можливе: названо умову

Анна Косик
26 жовтня 2026, 18:33
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Жорін пояснив, коли росіяни можуть погодитися на зупинку бойових дій.
Припинення бойових дій по лінії розмежування можливе: названо умову
ЗСУ повинні створити умови, за яких просування окупантів буде неможливим / Колаж: Главред, фото: 34 ОБрМП, скріншот з YouTube

Що сказав Жорін:

  • Хорошим рішенням для України буде припинення бойових дій по нинішній лінії розмежування
  • Поки що РФ навряд чи погодиться на такий сценарій перемир'я
  • Кремль погодиться зупинитися тільки коли ЗСУ унеможливлять просування армії РФ

Зупинка бойових дій по лінії розмежування на даний момент може бути тимчасовим адекватним рішенням. Це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін.

Він зазначив, що для реалізації такого сценарію потрібно створити відповідні умови. І країна-агресор Росія зараз навряд чи на це погодиться.

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"Зараз вони (росіяни - Главред) націлені на подальше просування, захоплення нових територій та здійснення своєї головної мети - окупації Донбасу. Поки ми повністю по всій ЛБЗ не створимо умови, в яких війська РФ взагалі не зможуть рухатись, на реальні переговори вони не підуть", - наголосив Жорін.

Військовий додав, що питання миру мають спиратися на реалії, тоді буде менше зайвих очікувань та суспільних розчарувань.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Від чого залежить закінчення війни в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Водночас публічні заяви Києва про прагнення завершити війну пов'язані також із необхідністю зберігати міжнародну підтримку. Але при цьому перспективи завершення бойових дій насамперед пов'язані із ситуацією всередині Росії.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Київ разом із Вашингтоном добивається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше.

Раніше в Кремлі заявили, що Росія не збирається припиняти удари по Україні через відновлення тристоронніх переговорів. Рішення повернутися до діалогу не передбачає жодних обмежень у бойових діях.

Напередодні стало відомо, що Кремль планує використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб вибити із Заходу поступки щодо розширення НАТО та послабити оборонний потенціал Альянсу.

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Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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