Радіодиктант-2026: про що буде текст, як його 'хакнути' та чому виник скандал

Радіодиктант-2026 відбудеться 27 жовтня об 11:00. Радіодиктант читатимуть Артур Пройдаков і Даша Астаф'єва.

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Радіодиктант-2026: текст, дата проведення, як підготуватися та чому виник скандал / Колаж: Главред

Читайте у матеріалі:

Як "хакнути" Радіодиктант-2026 і не припуститися помилок

Чому виник скандал навколо Даші Астаф'євої та хто її підтримав

Де слухати диктант, як надіслати роботу та коли перевірити результат

Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності 2026 року відбудеться 27 жовтня. Текст під назвою "Лист, який не закінчується" написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читатимуть його вчитель української мови Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф'єва. Участь артистки викликала дискусію в соцмережах, а освітяни вже дали поради, як підготуватися до написання.

Главред з'ясував, про що буде Радіодиктант-2026, коли й де його слухати, як підготуватися до написання та чому виник скандал навколо вибору читців.

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Про що буде Радіодиктант-2026 і хто написав його текст

Текст Радіодиктанту національної єдності 2026 року має назву "Лист, який не закінчується". Його автор - український письменник, поет і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. За задумом автора, твір має стати приводом для особистих роздумів і нагадати про можливість підтримувати зв'язок із близькими навіть на відстані. Про це повідомляє Суспільне.

Дронь відомий поетичними збірками "Гуртожиток № 6" і "Тут були ми", а також прозовою книжкою "Гемінґвей нічого не знає". У березні 2022 року письменник добровільно долучився до ЗСУ, служив у 125-й окремій бригаді територіальної оборони та брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині й Запоріжжі. У жовтні 2024 року він зазнав важкого поранення, після чого був демобілізований.

Досвід військової служби, пам'ять про загиблих побратимів і життя під час повномасштабної війни посідають важливе місце у творчості автора. Водночас Дронь наголосив, що не планував перевантажувати текст складною лексикою, архаїзмами чи діалектизмами.

"Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, - це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати", - розповів Артур Дронь.

Письменник також пояснив, що хотів показати, як спільна мова допомагає людям відчувати зв'язок, навіть якщо кожен вкладає у слова власний зміст.

"Радіодиктант нас щороку об'єднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова об'єднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте", - поділився письменник.

Дивіться і слухайте Радіодиктант національної єдності 2026 онлайн:

Хто читатиме Радіодиктант національної єдності у 2026 році

Радіодиктант-2026 читатимуть учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Організатори вирішили спробувати формат із двома читцями, щоб зацікавити як слухачів, які звикли до виконання диктанту педагогом, так і ширшу аудиторію.

Артур Пройдаков популяризує українську мову, працює вчителем і є фіналістом міжнародної премії Global Teacher Prize. У 2021 році він отримав звання найкращого вчителя України за версією Global Teacher Prize Ukraine. Його участь має забезпечити чітке прочитання тексту з належним темпом і паузами, щоб учасники встигали записувати почуте.

"Читати Радіодиктант - для мене велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що Радіодиктант давно перестав бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об'єднує нас", - прокоментував Артур Пройдаков.

Другим голосом диктанту стане Даша Астаф'єва - співачка, волонтерка та засновниця книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу. Вона також працює з аудіокнижками та підтримує українське військо.

Координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько пояснила, що команда розуміє можливі ризики такого формату, але вважає його цікавим з погляду побудови ефіру.

"Дуетне начитування Радіодиктанту - це дещо нове для нашої аудиторії та для нас самих. Це певний експеримент, яким ми надіємось задовольнити запит слухачів, які орієнтовані на медійну яскраву особистість, та тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует - одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з точки зору драматургії проєкту - це оригінально та цікаво", - розповіла Юлія Шелудько.

Коли відбудеться Радіодиктант-2026 і де його слухати

Радіодиктант національної єдності відбудеться у вівторок, 27 жовтня, об 11:00. Долучитися до написання зможуть українці в різних містах і країнах незалежно від місця проживання.

Трансляцію заплановано на платформах Суспільного Мовлення. Послухати текст можна буде:

Учасники, які хочуть надіслати роботу на перевірку фахівцям, зможуть скористатися одним із двох способів. Перший - надіслати паперовий диктант за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.

Другий спосіб - сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його електронною поштою на адресу rd@suspilne.media. Прийматимуть файли у форматах JPG, PNG, JPEG, TIFF і PDF до 11:00 29 жовтня.

Текст Радіодиктанту оприлюднять у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного. Після цього учасники зможуть самостійно перевірити написане й порівняти свої роботи з оригіналом.

Чому участь Даші Астаф'євої в Радіодиктанті викликала скандал

Запрошення Даші Астаф'євої читати Радіодиктант спричинило дискусію в соціальних мережах. Сама співачка заявила, що після оголошення про її участь отримала хвилю негативних коментарів. Серед претензій були її ім'я, попередній досвід спілкування російською мовою, фотосесії для Playboy і доречність запрошення медійної особистості до події, яку частина аудиторії сприймає передусім як освітню традицію.

Астаф'єва іронічно переказала претензії, які, за її словами, висловлювали користувачі. Деякі коментатори ставили під сумнів, чи доречно їй читати текст українською, інші критикували формат із двома читцями. Співачка також звернула увагу на суперечливість реакцій: її засуджували і через зовнішність, яка нібито відволікатиме слухачів, і через вік.

У своїй відповіді артистка наголосила, що негативні оцінки не змінили її наміру долучитися до заходу. Вона запросила всіх охочих приєднатися до трансляції та написати диктант разом з іншими учасниками.

"Оголосили про те, що я читатиму Радіодиктант національної єдності 2026, і мене звалила лавина хейту. Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" - написала Даша Астаф'єва у Facebook.

Окремою темою критики стало минуле співачки. За її словами, їй закидали участь у фотосесіях для Playboy, попередні виступи російською мовою та роботу в музичному гурті. Водночас вона звернула увагу, що суперечки про її особистість відволікають увагу від самої події.

"Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, - це якась нова грань абсурду. Усіх, хто хоче довести, що я не на своєму місці, та всіх, хто хоче просто традиційно (чи вперше) писати диктант, я запрошую на трансляцію 27 жовтня об 11:00 на YouTube-каналах Українського радіо та Суспільного", - заявила співачка.

/ Фото: Dasha Astafieva /Facebook

Що автор Радіодиктанту відповів критикам вибору читців

Автор тексту Радіодиктанту Артур Дронь також долучився до дискусії навколо участі Даші Астаф'євої. У проєкті "Тепер головне" на телеканалі Еспресо він заявив, що суспільна увага змістилася з мети ініціативи на оцінювання особистості читчині.

Письменник нагадав, що Астаф'єва волонтерить із 2022 року, допомагає українському війську та розвиває проєкт, присвячений аудіокнижкам. На його думку, ця діяльність пояснює, чому артистку запросили долучитися до заходу. Дронь також висловив підтримку обом читцям і подякував за можливість створити текст для цьогорічного Радіодиктанту.

"Радіодиктант читатиме медійна, популярна особа, яка закриває шалені збори для Збройних сил і підтримує армію, з 2022 року волонтерить, засновує і працює з додатком аудіокнижок, тобто це людина, яка дослівно створює аудіокнижки і популяризує українську літературу, і вона комусь не вгодила, так? Ну, проблема, мабуть, цих людей", - сказав Артур Дронь.

Він додав, що радий участі як Астаф'євої, так і Пройдакова. За словами автора, обидва мають власний досвід і можливості, які можуть зробити трансляцію цікавою для різних аудиторій. Дронь закликав не перетворювати диктант на привід для конфліктів, адже його головна мета - об'єднувати людей навколо української мови.

"Я тішусь, що читатиме Даша, тішусь, що цьогоріч читатиме Артур Пройдаков, один з кращих вчителів країни. Мав за приємність писати цей текст. Я вірю і в Артура, і в Дашу, і тримаю за них кулаки", - додав письменник.

Окремо він наголосив, що участь у Радіодиктанті не має перетворюватися на оцінювання грамотності чи репутації людей. На його переконання, спільні культурні ініціативи допомагають українцям відчувати єдність незалежно від того, де вони перебувають.

"Те, що має працювати, власне, на єдність, на об'єднання, наші люди додумуються навіть це використати для того, аби сваритися у фейсбуках. Ну, але треба зміщувати фокус уваги на те, для чого ця ініціатива взагалі є", - зазначив Артур Дронь.

Артур Дронь / Скріншот

Як Даша Астаф'єва готується до Радіодиктанту

Даша Астаф'єва розповіла про підготовку до ефіру та роботу з українськими книжками. У програмі "Зі своїми по суті" вона пояснила, що хоче зберегти природність читання, щоб текст звучав живо, а не як завчений матеріал.

Співачка готується до трансляції разом з Артуром Пройдаковим та автором тексту Артуром Дронем. За її словами, вона сама вже три роки поспіль пише Радіодиктант і залучає до цієї традиції родину та друзів. Цьогорічний твір, на її думку, має бути близьким людям різного віку й професій.

"Я готуюсь. Намагаюсь не зачитати текст до дірок, щоб він був живий в ефірі і такий же цікавий слухачам, як він цікавий мені", - поділилася засновниця UnderBooks.

Чому продюсер розкритикував участь співачки в Радіодиктанті

Суперечка навколо вибору читців продовжилася після допису продюсера Олі Полякової Михайла Ясинського. Він звернув увагу на минулі виступи Даші Астаф'євої в Росії після 2014 року та поставив запитання щодо послідовності рішень Суспільного Мовлення.

Ясинський порівняв запрошення Астаф'євої читати Радіодиктант із позицією мовника щодо участі Олі Полякової в національному відборі на "Євробачення". За його словами, у відповідь на звернення Полякової Суспільне пояснювало, що не допускає до конкурсу артистів, які виступали на території держави-агресора після початку російської агресії.

Продюсер опублікував фрагмент позиції мовника та процитував роман Джорджа Орвелла "Колгосп тварин", натякаючи на можливу непослідовність у застосуванні правил.

"Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших!" - написав Михайло Ясинський, цитуючи Джорджа Орвелла.

Водночас наведене ним пояснення Суспільного стосувалося правил національного відбору на "Євробачення", а не безпосередньо участі в Радіодиктанті. У своїй позиції мовник наголошував на відповідальності перед суспільством і необхідності враховувати реалії воєнного часу.

"Суспільне Мовлення несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. Обов'язок Суспільного - діяти в інтересах суспільства, зберігати незалежність і захищати довіру до прозорих правил національного відбору", - йдеться в оприлюдненій позиції мовника.

Як підготуватися до Радіодиктанту-2026 і які правила повторити

Щоб підготуватися до Радіодиктанту-2026, освітяни радять повторити основні правила пунктуації, звернути увагу на власні назви, пряму мову та складні синтаксичні конструкції. Водночас вони наголошують: диктант - це передусім спільна мовна подія, а не змагання за безпомилковість.

Філологиня, освітянка та засновниця простору "Муза" Аліна Острозька нагадала про масштаб ініціативи. У 2022 році до написання долучилися понад пів мільйона людей у всьому світі, а на перевірку надійшло понад 40 тисяч робіт. Частину диктантів написали на тимчасово окупованих територіях, а п'ять робіт - шрифтом Брайля.

Острозька також згадала львів'янку Христину Гоянюк, яка бере участь у Радіодиктанті з першого року його проведення та не пропустила жодного за 25 років. У 2024 році лише одна робота серед надісланих на перевірку не містила жодної помилки, а у 2025 році безпомилково написати диктант вдалося шістьом учасникам.

"Але насправді найважливіший факт про радіодиктант - це те, що він зовсім не про помилки. Його започаткували не як іспит і не як змагання з грамотності. Його створили задля єднання навколо української мови. Тому вам не потрібно знати всі правила вживання розділових знаків. Не потрібно боятися зробити 10 помилок. І точно не потрібно бути філологом, щоб сісти й написати його", - наголосила Аліна Острозька.

Вчителька української та зарубіжної літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 Вікторія Концева також проаналізувала стиль Артура Дроня та дала поради учасникам. У матеріалі порталу Освіторія вона зазначила, що автор використовує лаконічну, розмовну мову, спирається на особистий досвід і часто будує текст як роздуми.

На думку педагогині, ці особливості можуть вплинути на складність диктанту. Вона припускає, що в тексті будуть короткі речення, нестандартні синтаксичні конструкції та елементи живої розмови. Тому учасникам варто звертати увагу не лише на звучання, а й на логічні зв'язки між частинами речення.

"Вважаю, що нам дуже пощастило, адже цьогоріч писатимемо Радіодиктант за текстом Артура Дроня. Це автор, надзвичайно близький до людей, і мало хто залишається байдужим після прочитання його книжок. Що найбільше зачіпає? Передусім його неймовірна чесність. Він опирається на правду у своїх текстах. Написані вони розмовною мовою, і завдяки цьому автор ніби зовсім поруч із читачем", - пояснила Вікторія Концева.

Педагогиня радить повторити кілька тем:

Тире та двокрапка в безсполучникових складних реченнях. Тире може передавати зіставлення, протиставлення, умову, час або наслідок. Двокрапку ставлять, коли друга частина пояснює першу, розкриває її зміст або називає причину.

Тире може передавати зіставлення, протиставлення, умову, час або наслідок. Двокрапку ставлять, коли друга частина пояснює першу, розкриває її зміст або називає причину. Пунктуація в складних реченнях. Варто пригадати правила вживання розділових знаків між частинами складносурядних і складнопідрядних конструкцій.

Варто пригадати правила вживання розділових знаків між частинами складносурядних і складнопідрядних конструкцій. Парцеляція. Це стилістичний прийом, за якого одне за змістом речення розділяють на кілька коротких інтонаційно самостійних частин. Під час диктанту важливо не об'єднати їх помилково в одне речення.

Це стилістичний прийом, за якого одне за змістом речення розділяють на кілька коротких інтонаційно самостійних частин. Під час диктанту важливо не об'єднати їх помилково в одне речення. Риторичні запитання. Кожне окреме запитання має завершуватися знаком питання, навіть якщо кілька таких конструкцій стоять поруч.

Кожне окреме запитання має завершуватися знаком питання, навіть якщо кілька таких конструкцій стоять поруч. Пряма мова та діалоги. Потрібно пам'ятати про оформлення реплік, розділові знаки й написання слів автора.

Потрібно пам'ятати про оформлення реплік, розділові знаки й написання слів автора. Власні назви та запозичена лексика. Особливу увагу слід приділити назвам людей, географічних об'єктів, іншомовним словам і назвам соціальних мереж.

Особливу увагу слід приділити назвам людей, географічних об'єктів, іншомовним словам і назвам соціальних мереж. Вставні слова. Слова на зразок "на щастя", "на жаль", "може" та "наприклад" у відповідних контекстах виділяють комами.

Концева окремо звернула увагу на можливу незвичну будову речень у тексті Дроня. Тому учасникам варто тренуватися розпізнавати інтонацію, але розділові знаки визначати з урахуванням змісту й граматичної структури речення.

"Особлива увага - правилам написання тире і двокрапки у безсполучниковому реченні. Розділові знаки між частинами складносурядного і складнопідрядного речення, власні назви, правила написання запозиченої лексики, назв соцмереж, правила написання прямої мови. І будьте готові до того, що авторський текст Артура Дроня може мати незвичну синтаксичну структуру!" - радить Вікторія Концева.

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