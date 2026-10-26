Загроза нового масованого удару: Жданов розкрив, які міста на прицілі РФ

Олег Жданов нагадав, що масштабні російські обстріли неодноразово відбувалися під час повного місяця.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-novogo-massirovannogo-udara-zhdanov-raskryl-kakie-goroda-na-pricele-rf-10807265.html Посилання скопійоване

Олег Жданов попередив про загрозу нового удару з боку РФ / Колаж: Главред, фото: 126-та окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Найважливіше із заяв Жданова:

РФ може готувати чергову масштабну атаку

Російські війська можуть готувати нові удари по Києву

Країна-агресор РФ може готувати чергову масштабну атаку на Україну до певних дат.

Таке припущення висловив військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що найближчими днями зберігається небезпека нових ракетних ударів.

відео дня

На думку експерта, однією з можливих дат для атаки може стати 3 листопада - день проведення виборів у США. При цьому Жданов звернув увагу й на збіги з фазами Місяця. За його словами, масштабні російські обстріли неодноразово відбувалися в період повного місяця.

Водночас експерт підкреслив, що не схильний пояснювати військові дії конспірологічними теоріями. Однак, за його спостереженнями, певні збіги дійсно простежуються.

Жданов також попередив, що російські війська можуть готувати нові удари по Києву та іншим українським містам. Під загрозою, за його оцінкою, можуть опинитися як столиця, так і окремі об’єкти на території країни.

Крім того, експерт повідомив про появу інформації щодо планів Кремля щодо масштабного знищення аеродромної інфраструктури України. Мова, як стверджується, йде не лише про військові об’єкти, а й про цивільні аеродроми.

Разом із тим Жданов звернув увагу на важливий нюанс: наявність таких планів ще не означає, що російська армія має достатні ресурси для їх повноцінної реалізації. Тому масштаби можливої атаки залежатимуть, зокрема, від реальних можливостей РФ.

РФ може завдати до 1000 ударів по енергетиці України: ЗМІ розкрили деталі плану

За даними The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план атак на енергетичну інфраструктуру. Документ передбачає застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Особливе занепокоєння викликає можлива мета - зупинити три діючі українські АЕС. Згідно з документом, для цього Росія може атакувати розподільні пристрої, що з’єднують атомні станції з енергосистемою країни.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред