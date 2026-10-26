У Путіна оголосили рішення щодо війни на час переговорів з Україною

У Кремлі звинуватили Україну в продовженні бойових дій.

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Росія не припинятиме удари по Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав речник Путіна:

Росія не припинятиме удари по Україні на час переговорів

Переговори не передбачають обмежень у бойових діях

У Кремлі стверджують, що атакують лише військові цілі

Росія не збирається припиняти удари по Україні через відновлення тристоронніх переговорів. Рішення повернутися до діалогу не передбачає жодних обмежень у бойових діях. Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав пропагандистському агентству ТАСС.

"Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях", - сказав він.

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За словами речника російського диктатора, армія країни-агресора Росії продовжить війну, яку в Москві називають "спеціальною військовою операцією". Також Пєсков цинічно заявив, що російські окупанти нібито завдають ударів лише по "військових і навколовійськових цілях" в Україні.

Водночас речник Кремля звинуватив Україну в "продовженні власних дій", однак не уточнив, що саме мав на увазі.

Раніше стало відомо про домовленість відновити переговори в тристоронньому форматі. Найімовірніше, зустріч відбудеться після проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада.

Чому РФ погодилася на переговори - думка політолога

Політолог Петро Олещук у колонці для Главреда сказав, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни. Кремль намагається створити для президента США Дональда Трампа видимість дипломатичного прогресу, водночас продовжуючи бойові дії.

За словами експерта, пропозиція Москви відновити переговори в першій половині листопада не свідчить про готовність змінювати підхід до завершення війни. На його думку, російський диктатор Володимир Путін використовує зустрічі, щоб продемонструвати американському лідеру нібито результати дипломатичних зусиль.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч", - зазначив Олещук.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Юрій Ушаков заявив, що Росія готова повернутися до тристоронніх переговорів після 4 листопада. За його оцінкою, до укладення мирної угоди сторонам доведеться пройти ще чималий шлях.

Президент Зеленський повідомив, що Україна не погодиться на нейтралітет і виступає за зустріч на рівні лідерів при відповідних сигналах від Росії. Президент наголосив, що енергетичне перемир'я може стати сигналом готовності до миру і першим кроком із можливих домовленостей.

Також Зеленський заявив, що згода Путіна на переговори ще не гарантує проведення саміту і результати слід оцінювати після зустрічі. Президент зауважив, що наразі розглядають варіанти місця проведення, зокрема Абу-Дабі чи Європу.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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