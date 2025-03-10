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"Збільшили ефективність дронів на 22%": Сирський поділився новими успіхами ЗСУ

Маріна Фурман
10 березня 2025, 11:52
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Головнокомандувач впевнений, що безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів сучасної війни.
'Збільшили ефективність дронів на 22%': Сирський поділився новими успіхами ЗСУ
Сирський проаналізував роботу БпС ЗСУ/ Коллаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, t.me/GeneralStaffZSU

Основне:

  • Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем
  • У лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем
  • Росіяни переймають український досвід у сфері дронів

У лютому знищено та уражено на 22% більше ворожих цілей, ніж у січні. Найбільш ефективно завдають уражень по ворогу українські FPV-дрони та бомбери мультироторного типу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, звітуючи про щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем.

Головком запевнив, що безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів сучасної війни. Технологія виробництва дронів постійно розвивається. Безпілотні системи тримають фронт або й рухають його вперед, допомагають зберегти життя українських бійців, нищать особовий склад і техніку ворога.

відео дня

При цьому Сирський додав, що окупанти теж не стоять на місці. Армія Путіна переймає український досвід та збільшує власні напрацювання в галузі дронів.

"Заслухав чергову доповідь розвідки щодо формування військ БпС у збройних силах Росії, де сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування, розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні", - написав Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що Україна також активно використовує дрони з оптоволоконним управлінням.

"Ця частина БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися шляхом власних ресурсів", - додав він..

Сирський подякував усім захисникам і захисницям, які нищать ворога.

Втрати ворога у війні - новини за темою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно заявив, російська армія зазнає значних втрат у війні проти України. З початку 2025 року втрати окупантів у живій силі сягнули близько 91 тисячі осіб.

Тим часом військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ масово уникають відправлення у Курську область, де російські окупаційні війська зазнають величезних втрат, повідомили у партизанському русі "Атеш".

У лютому Главред з посиланням на Сирського писав, що російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Курській області – загальна кількість убитих і поранених перевищила 48 тисяч.

Інші новини:

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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