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"Складне рішення": в Кабміні пояснили, що буде з бронюваннями після 1 грудня

Юрій Берендій
26 жовтня 2026, 15:14
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Понад 90–95% працівників енергетики та ОПК будуть переброньовані, а до 1 грудня бізнесу запропонують новий суспільний договір.
Бронь для працівників під питанням: уряд готує нові правила для бізнесу
Бронь для працівників під питанням: уряд готує нові правила для бізнесу / Колаж: Главред, фото: Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Главред

Коротко:

  • Корецький прогнозує, що понад 90–95% працівників енергетики та ОПК будуть переброньовані
  • Уряд відокремлює критичність підприємства від економічних критеріїв бронювання
  • До 1 грудня бізнесу мають запропонувати новий суспільний договір щодо мобілізації

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький прогнозує, що після змін у системі бронювання понад 90–95% працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів будуть переброньовані. Водночас уряд закликає бізнес до моделі, за якої підприємства забезпечуватимуть прогнозовану мобілізацію частини персоналу. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), передає "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду пояснив, чому фінансова дисципліна компанії більше не дорівнюватиме її стратегічному значенню для держави.

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"Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів – це не одне і те саме, що критичність підприємства", - сказав Корецький.

Прем'єр визнав, що нинішні вимоги мають користь для бюджету, однак окреслив коло галузей, які уряд вважає справді ключовими для країни.

"Це важливо, це дійсно дає вибілення, вичищення і додаткові надходження, але це не дорівнює критичності. Критичне – це енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв'язок, житлово-комунальні сервіси, аптеки, продукти, логістика і так далі", - пояснив він.

За оцінкою прем'єра, частина компаній отримала статус, який не відповідає реальній специфіці їхньої діяльності.

"Але є підприємства, велика вже кількість, які туди потрапили в більшій мірі через заробітну плату і відсутність податкових боргів. Тому відділяємо критичність від економіки", - наголосив Корецький.

Чому уряд переглядає правила бронювання?

Корецький заявив, що працівникам енергетики та ОПК немає за що переживати, адже понад 90–95% із них будуть переброньовані. Натомість проблемою прем'єр назвав компанії, які масово бронюють персонал без відповідного обсягу виробництва.

"Але те, щоб створювали велику кількість підприємств, чи то ІТ, чи то умовно ОПК, де роблять три дрони і сотні людей заброньовані, я умовно спрощую, гіперболізую в певному сенсі, але так є. І таких випадків дуже багато. Підрядні організації. І воно зростає, зростає, зростає", - додав він.

За словами прем'єр-міністра, зміна правил має скоротити кількість несправедливих бронювань і водночас не дати економіці впасти. Крім того, нові підходи повинні дати чинним військовим чітке розуміння щодо ротації.

"Сказати, що ці правила мобілізації і бронювання дадуть надефект – ні, такого немає, але ми, як мінімум, зупиняємо безкінечний приріст подекуди не чесно заброньованих", - зазначив Корецький.

Що уряд пропонує бізнесу замість безумовної броні?

Ключову пропозицію Кабмін адресує роботодавцям: бронювання персоналу має поєднуватися з добровільним мобілізаційним зобов'язанням компаній.

"А тепер найголовніше з чим я звертаюся до підприємств, бізнесу, економічного сектору: нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях", - заявив Корецький.

На думку прем'єра, ігнорування цієї ідеї стане серйозним прорахунком для держави.

"А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов'язання – то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватись до цього – це супер стратегічна помилка", - наголосив він.

Глава уряду пов'язав терміновість рішень із можливим посиленням мобілізації в Росії, яка може сягнути 300–500 тисяч осіб. За його словами, без завчасної підготовки державі знову доведеться ухвалювати непопулярні рішення в ручному режимі, тож Корецький анонсував зустріч із бізнесом щодо цього питання.

"Тоді вже буде не про бронювання, не про відсотки. Стоїть питання виживання держави і тому треба на це зважати. Пошуки збільшення відповідальності тих, хто ховається також стоїть на порядку – це все комплексна історія. До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір", - підсумував Корецький.

Координаційний центр з організації бронювання
Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Адвокат пояснив, що перевірити через зміни бронювання

Зміни правил бронювання можуть вплинути на працівників критично важливих підприємств, а військовозобов'язаним варто перевірити оформлення та актуальність документів на відстрочку. Адвокат Олексій Мендрук проаналізував урядові рішення та розповів, на які моменти слід звернути увагу громадянам і роботодавцям. Про це повідомив адвокат Олексій Мендрук у відео на YouTube.

Підприємствам варто перевірити підстави, за якими вони отримали статус критично важливих, і стежити за оновленням галузевих та регіональних вимог. Найбільше запитань, на думку адвоката, може виникнути в компаній, які відповідали переважно економічним критеріям. Остаточні умови можна буде оцінити після оприлюднення відповідних правил.

Мендрук також звернув увагу на можливий перегляд підходу до стовідсоткового бронювання працівників.

"Як ви зрозуміли, то 100% бронювання вже не буде. І якщо воно буде, то лише за умови механізму, коли частину таких людей будуть усе ж таки відправляти на фронт за певною процедурою, яку ми також побачимо", - сказав Мендрук.

Як перевірити право на відстрочку

Військовозобов'язаним адвокат радить переконатися, що їхнє право на відстрочку належним чином оформлене, а підтвердні документи залишаються актуальними. Самої наявності підстав для відстрочки може бути недостатньо, якщо відповідний статус не оформлений офіційно.

Для цього Мендрук рекомендує звернутися до Центру надання адміністративних послуг або скористатися застосунком "Резерв+".

"Якщо маєте право на відстрочку, актуалізуйте ці документи, зверніться до ЦНАПу або через Резерв+, оформіть відстрочку", - радить адвокат.

'Складне рішення': в Кабміні пояснили, що буде з бронюваннями після 1 грудня
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Окремо Мендрук закликав перевірити строк дії відстрочки та інформацію про неї в системі. За його спостереженнями, в одних випадках продовження відбувається автоматично, тоді як в інших виникають труднощі під час звернення до ЦНАПів. Це не означає, що автоматичне продовження гарантоване кожному військовозобов'язаному.

Людям, які мають підстави для відстрочки за станом здоров'я, адвокат рекомендує перевірити медичні документи. Вони можуть знадобитися під час проходження військово-лікарської комісії або оскарження її висновку.

Бронювання працівників - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада 26 жовтня продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів - до 29 січня 2027 року. Про підсумки голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати, а за продовження мобілізації - 281 парламентар.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що перегляд системи бронювання не призведе до радикальних змін для критично важливих підприємств оборонної та енергетичної галузей. За його словами, Генеральний штаб потребує поповнення особового складу, тому уряд працює над відповідними змінами. Прем'єр також зазначив, що деякі підприємства штучно збільшують штат і бронюють усіх співробітників.

Адвокат Олексій Мендрух у відео на своєму YouTube-каналі пояснив, що військово-облікова спеціальність сама по собі не є підставою для відмови в бронюванні. Механізм бронювання від мобілізації регулює постанова Кабінету міністрів №76. Вона передбачає подання списків військовозобов'язаних в електронній формі через портал "Дія".

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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мобілізація Кабмін бізнес економічне бронювання Сергій Корецький
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