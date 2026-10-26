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Висока загроза балістичного обстрілу: українців попередили про небезпеку

Анна Косик
26 жовтня 2026, 21:10
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Для деяких українців підвищилася небезпека через високу ймовірність смертоносної атаки у найближчі дні.
Висока загроза балістичного обстрілу: українців попередили про небезпеку
Росія знову може атакувати столицю України ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У найближчі дві ночі існує висока загроза балістичної атаки РФ
  • Найімовірніше, армія РФ буде атакувати ракетами Київ або область

Країна-агресор Росія може готувати новий удар балістичними ракетами по Україні. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал єРадар ввечері 26 жовтня.

Монітори попередили, що підвищена загроза застосування балістичного озброєння буде вночі на 27 та 28 жовтня. Ворог, найімовірніше, застосує ракети для удару по Києву чи області.

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"Підвищена загроза застосування балістичного озброєння по столиці та Київській області цієї та наступної ночі", - йдеться у повідомленні.

Висока загроза балістичного обстрілу: українців попередили про небезпеку
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Для України виникла нова загроза обстрілів

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів.

Це особливо небезпечно для України, бо ракет-перехоплювачів для систем ППО критично мало. Тому Києву необхідно посилювати превентивні дії проти РФ, тобто симетричну відповідь.

Балістичні удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, у ніч на 22 жовтня Росія атакувала Київ трьома балістичними ракетами з касетними боєголовками. Одна з них влучила в історичний центр столиці на Печерську.

Раніше повідомлялося, що у Києві ввечері 21 жовтня пролунали вибухи. Російські окупанти атакували столицю України балістичними ракетами типу "Онікс-М".

Напередодні стало відомо, що ввечері 18 жовтня внаслідок удару РФ балістичними ракетами у Деснянському районі Києва було зафіксовано влучання у будівлю медичного центру.

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Про джерело: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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